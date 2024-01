Congo-Brazzaville: Développement durable - L'Association femme modèle lance le trophée écogarde

L'appel à candidatures du trophée Ecogarde sera lancé, le 22 janvier à Brazzaville, par l'Association femme modèle dont la direction exécutive est assurée par Mildred Moukenga. Il vise à impliquer les femmes et les filles à la préservation de l'environnement.

L'initiative consiste à impliquer les femmes et les filles dans le processus de dépollution et dans la promotion des pratiques durables pour un environnement sain. Elle tient à favoriser l'éducation environnementale ainsi que le partage des connaissances pour une prise de conscience collective sur la préservation de l'environnement auprès de la gent féminine.

Quarante-cinq candidates seront identifiées dans les neuf arrondissements de Brazzaville, pour une compétition axée sur trois épreuves, notamment la sensibilisation, la dépollution et le pitch. Du 5 février au 22 mars, elles seront sur le terrain dans leurs quartiers respectifs afin d'éduquer la population aux conséquences néfastes de la pollution de l'air et du dérèglement climatique. Elles vont également dépolluer quelques sites et s'affronteront en finale lors du concours de pitch et seront notées sur la base de plusieurs critères tels que l'argumentaire, la technique de dépollution, la résilience, la capacité à susciter l'intérêt et à convaincre.

Les images de leurs descentes sur le terrain seront partagées sur les réseaux sociaux et le vote se fera en ligne et en direct. A l'issue des trois épreuves, trois candidates seront primées, et la première sera sacrée championne « Ecogarde » de Brazzaville.

Les résultats attendus dans la société sont, entre autres, une prise de conscience générale; un engagement de la jeunesse, des femmes et des filles; la réduction de la pollution; le changement de comportement; l'adoption des pratiques plus durables par la population comme la réduction des déchets et la promotion des matières biodégradables; la création d'espaces verts; le renforcement de la cohésion sociale; la reconnaissance externe; l'inspiration pour d'autres communautés et la mise en place de mécanismes de suivi pour mesurer l'impact à long terme et apporter des ajustements si nécessaires.

Femme engagée dans l'activisme pour l'empowerment, Mildred Moukenga a expliqué que « La République du Congo, tout comme la plupart des pays dans le monde, fait face aux catastrophes naturelles liées à la dégradation de l'environnement. Les inondations qui ont touché le pays lors des récentes crues au mois de décembre, affectant directement 320 891 personnes et occasionnant le décès de dix-sept autres, ainsi que six disparus, est une preuve que nous vivons une situation incontrôlable avec des conséquences de plus en plus dangereuses. C'est donc pour cette raison que la protection de l'environnement doit devenir l'affaire de tous de manière à ce que chaque citoyen se sente concerné par sa préservation et qu'il contribue à son niveau en apportant des solutions dans sa communauté ».

Le trophée écogarde vise également à encourager les idées créatives pour aborder les problèmes de pollution, ouvrant la voie à des solutions novatrices et durables. L'association Femme modèle veut enclencher le changement de comportement en engageant des actions concrètes afin de stimuler un changement positif de comportement au sein de la communauté. Auprès des femmes et des filles, elle tient à promouvoir la responsabilité individuelle dans la lutte contre la pollution, en aidant ces dernières à développer un sentiment de responsabilité envers leur environnement, afin de favoriser une culture de préservation à long terme.

« Nul besoin de signifier que Brazzaville ainsi que d'autres villes en République du Congo sont très touchées par la pollution. L'utilisation abusive des matières plastiques ainsi que les détritus et les poubelles qui débordent dans les lieux publics contribuent à polluer l'air et causent des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé. Il sera question d'éduquer, d'innover, de rassembler la communauté et de créer un mouvement durable pour lutter contre la pollution », a commenté Mildred Moukenga.

Dans la société africaine, en général, et congolaise, en particulier, les femmes jouent plusieurs rôles clés au sein de la famille, dans la communauté et dans la gestion quotidienne des ressources naturelles. Leur implication directe dans la protection de l'environnement va favoriser une utilisation plus durable des terres, de l'eau et d'autres éléments cruciaux ainsi que la diffusion d'informations cruciales, influençant ainsi les comportements à l'échelle locale.

Forte de ses onze ans d'expérience, l'Association femme modèle s'est engagée résolument dans les domaines cruciaux de l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que de l'empowerment. En développant le programme Women's Activities Awards, elle vise à reconnaître, à célébrer et à soutenir les réalisations exceptionnelles des femmes et des filles et à les mettre au coeur des processus de développement. Cela, afin d'encourager leur participation active dans tous les domaines de la vie en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.

A travers le trophée écogarde, l'association Femme Modèle créera une génération des futurs leaders environnementaux, assurant la continuité en créant une dynamique positive qui contribuera à préserver le Congo pour les générations futures.