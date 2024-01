Congo-Brazzaville: JCI-Congo - Belkis Massamba Ganga s'engage pour les formations entrepreneuriales des jeunes

La nouvelle présidente de la Jeune chambre internationale (JCI), Belkis Massamba Ganga, a présenté, au terme de sa congratulation, le 18 janvier, à Brazzaville les ambitions de la formation des jeunes portant sur l'entrepreneuriat et le leadership.

La nouvelle élue de la JCI remplace Josely Mankou Ngolo, appelé à d'autres fonctions. « L'académie nationale du leadership proposera aux jeunes des formations de haut niveau axées sur le leadership, l'entrepreneuriat, la communication et la gestion de projets ainsi que l'organisation d'un forum des femmes pour qu'elles partagent leurs expériences », a indiqué Belkis Massamba Ganga.

La présidente de la JCI M'foa la verte aime la lecture. En 2015, elle avait oeuvré pour la réussite du projet arbre à lire & spelling be. Au cours de la mise en oeuvre de ce projet, Belkis Massamba Ganga précisait qu'à travers l'initiative, les élèves redécouvrent la valeur du livre. Elle ajoutait que le concours spelling be leur permet de rehausser leur niveau d'orthographe et de développer leur capacité d'expression en public. Rappelons que la JCI est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif regroupant des jeunes âgés de 18 à 40 ans. EIle compte des membres dans environ 124 pays et des organisations régionales ou nationales.