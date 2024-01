Sénégal: Stat du jour-buts en équipe nationale - Ismaila Sarr, 14 mois après

Ayant ouvert le score contre le Cameroun à la 16e mn, Ismaila Sarr a ainsi inscrit son 12e but en équipe nationale. Un but qui vient à son heure puisque le Sénégalais est resté muet 14 mois sans trouver le chemin des filets.

Son dernier but en sélection remonte au 29 novembre 2022. C'était à l'occasion du match contre l'Equateur en phase de poule de la Coupe du monde 2022. Il avait inscrit son but sur penalty qu'il a lui-même obtenu à la 43e mn du match (2-1). Son offrande offerte à Habib Diallo hier lui fera 8 passes décisives en sélection.

Sadio Mané a marqué son 41e but en équipe nationale. Et c'est son 9e en phase finale de Can. Des records qui seront difficiles à battre.

Habib Diallo est à 5 buts en sélection. Un but qui va beaucoup l'aider à sécuriser sa place qui vacillait depuis le début du tournoi. Il sera difficile avec ce but de l'extraire du onze de départ du sélectionneur des «Lions».

Pape Matar Sarr ouvre son compteur-passes en équipe nationale. Après 19 sélections célébrées hier, le milieu de terrain sénégalais a offert sa première passe décisive. Elle a été servie à Ismaila Sarr pour l'ouverture du score sénégalais.

Gana Guèye est à 9 passes décisives. Ayant offert la balle du 3-1 à Sadio Mané, Gana est le plus généreux des milieux de terrains sénégalais présents à la Can. Seulement, la moyenne est loin d'être bonne si on sait qu'il a seulement offert 9 passes en 107 sélections.