Ile Maurice: Les chantiers poussifs de la culture

Des projets qui datent de 10, 20 ans qui sont loin de l'aboutissement. À ce rythme-là, pour les chantiers de la culture, ce n'est plus traîner mais faire du sur place. Entre annonces tapageuses et procédures administratives retardées, une année électorale sera-t-elle une année bénie ou un énième macadam pour les chantiers de la culture ?

Cadre légal

Les assises du patrimoine reportées indéfiniment

C'était l'une des toutes premières annonces du ministre des Arts et du patrimoine culturel. Le 14 février 2020, Avinash Teeluck déclare lors de son intervention sur le discours-programme qu'il y aura prochainement des Assises du Patrimoine. Il ajoute qu'il a demandé au National Heritage Fund (NHF) d'élaborer un plan stratégique. Début mars 2020, le ministre indique que les Assises du Patrimoine pourraient avoir lieu le mois suivant. Le premier confinement est instauré à partir du 20 mars 2020. Les assises sont reportées indéfiniment. Alors que la fin du mandat est pour novembre prochain, on attend encore ces assises.

Révision de la National Heritage Fund Act attendue depuis le début de mandat

En début de mandat, en 2020, le ministère des Arts et du patrimoine culturel se donnait «jusqu'à décembre» pour finaliser une version initiale des amendements à la National Heritage Fund Act. C'est la loi-cadre qui régit non seulement l'institution, mais surtout la liste de patrimoine classé. Il y avait eu l'espoir que l'arsenal légal pour punir les actes de vandalisme dont est victime le patrimoine serait durci.

%

Lors de la séance parlementaire du mardi 4 juillet 2023, la députée de la majorité, Sandra Mayotte, a adressé une question supplémentaire au ministre des Arts et du patrimoine culture. Elle souhaitait savoir «where do matters stand» au sujet du projet de loi, concernant le NHF. Mais le speaker, Sooroojdev Phokeer, a coupé court en déclarant : «No, I do not think this is proper. Do not venture, honourable Minister, do not venture.»

Professional in the Arts Council: Cascade de nominations ministérielles

La Status of the Artist Act a été votée le 13 juillet 2023. Le texte de loi est paru à l'officiel dans la Government Gazette du 17 juillet 2023. Une célérité qui s'est arrêtée là. Cette loi prévoit la création du Professional in the Arts Council. Un conseil (que les détracteurs craignent qu'il ne finisse par devenir un ministère des Arts et du patrimoine culturel bis) qui sera chargé d'examiner les demandes pour la carte d'artiste selon diverses catégories. Il y aura les professional artists et les technical professionals. Ainsi que les occasional professional artists, les occasional professional in the Arts, les occasional specialised professional in the Arts et les occasional technical professionals. Le Professional in the Arts Council sera composé (en dehors des représentants de six ministères dont le bureau du Premier ministre) d'un président nommé par le ministre des Arts. Et de six personnes ayant une vaste expérience des arts visuels, de la littérature, de la musique, de l'audio-visuel, de la danse et des arts du spectacle, toutes nommées par le ministre. Ces nominations sont attendues. Parmi ses autres attributions, le Professional in the Arts Council devra aussi mettre en place un plan de pension pour les artistes. De même qu'un State Recognition Allowance Scheme.

Gestion des droits d'auteur

Le marasme de la MASA

Le 27 décembre 2023, Gérard Louis président de la Mauritius Society of Authors (MASA), entouré de quelques membres élus du board, a dépeint le tableau de la situation financière peu reluisante de l'institution. Estimant à environ «Rs 60 millions» le manque à gagner en termes de redevances à cause de la pandémie de Covid-19. Avec la fin du moratoire sur le paiement pour l'utilisation de la musique accordée à deux des plus gros payeurs - le secteur hôtelier et le transporteur national Air Mauritius - des améliorations dans les revenus de la MASA et des artistes sont attendus. En 2022/2023, le Budget prévoyait Rs 1 million de frais de consultant pour un plan de restructuration de laMASA. Un plan dont on est sans nouvelles. Reste aussi la question du directeur de la MASA, suspendu depuis 2011, ce qui fait l'objet d'une affaire en cour.

Infrastructures

National Arts Centre à Petit-Raffray: Pas d'engouement

Le Budget 2022/2023 avait alloué une première tranche de Rs 20 millions pour la construction du National Arts Centre à Réunion Maurel, Petit-Raffray. Village situé dans la circonscription n°6 (Grand-Baie/Poudre-d'Or) où Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel, a été élu en 2019. Valeur totale estimée de ce projet comprenant notamment un studio d'enregistrement : Rs 57 millions.

Au Parlement, le 4 juillet 2023, le ministre des Arts a justifié ce projet de construction à Réunion Maurel, en soulignant «qu'il n'y a pas d'infrastructures publiques dans le Nord où des artistes peuvent se produire». Il a surtout déclaré qu'un premier appel d'offres pour la construction du centre n'a reçu aucune réponse. L'appel d'offres a été relancé en août 2023.

Patrimoine

Rénovation du Jardin Botanique de Pamplemousses : plus de vert que de peur

Cela semblait une cagnotte pour le jardin botanique de Pamplemousses. Le Budget 2022/2023 avait accordé Rs 150 millions sur trois ans pour le «rafraîchissement» de ce joyau.

Un patrimoine qui, malgré plus de 250 ans d'histoire, n'est pas classé patrimoine national. Sauf que des visiteurs déplorent régulièrement l'état d'abandon du jardin. En septembre 2023, une pétition a circulé, disant halte à la conversion du jardin botanique de Pamplemousses en cimetière de Premiers ministres.

Le Budget avait accordé Rs 150 millions, sur trois ans, pour revigorer le jardin botanique de Pamplemousses. Nous sommes dans la deuxième année de ce projet.

Rénovation du musée de Mahébourg: à quand les travaux ?

Au cours de deux années financières successives, le projet de rénovation du musée d'histoire nationale, à Mahébourg, a eu une enveloppe de Rs 5 millions.

Pour la présente année financière, 2023/2024, Rs 2 millions sont prévues pour cet item. Le Lotto Fund finance aussi la rénovation de sites classés patrimoine national.

Un consultant a été recruté pour que soient respectés les paramètres spécifiques à la rénovation d'un bâtiment classé patrimoine national. L'appel d'offres pour recruter l'entrepreneur des travaux est attendu. Un lieu approprié pour conserver et exposer les artefacts du musée pendant sa rénovation doit aussi être trouvé. La dernière rénovation du musée de Mahébourg date de l'an 2000. C'est sous un toit en bardeaux pourris bâché de prélart vert que le musée affronte une nouvelle saison cyclonique.

Théâtre du Plaza │ 2004-2024 : bientôt silencieux depuis 20 ans pour rénovation

L'usure du temps ne pardonne pas. 2004-2024 : en octobre prochain, cela fera 20 ans depuis que le théâtre du Plaza est silencieux, vide de toute vie artistique. Les procédures administratives ont encore été retardées quand un soumissionnaire a contesté l'allocation du contrat.

Théâtre de Port-Louis: déjà 15 ans de fermeture

Le dernier appel d'offres lancé dans le cadre de la phase II de la rénovation du théâtre de Port-Louis date de mars 2023. En attendant, il est fermé pour rénovation depuis juin 2008. En 2019, à la fin de la première phase des travaux, le théâtre a refermé ses portes pour attendre que la mairie de Port-Louis trouve les moyens de financer la seconde phase de travaux estimée à Rs 300 millions.

Culture House: les Archives nationales et la Bibliothèque nationales n'ont pas bougé

La Culture House (qui doit regrouper les Archives nationales et la Bibliothèque nationale sous un même toit) est un vieux projet. Il était déjà évoqué du temps du régime travailliste avant 2014. Sur papier, il doit améliorer le sort des Archives nationales (qui sont dans la zone industrielle de Coromandel) et de la Bibliothèque Nationale (qui manque d'espace au Fon Sing Building, rue Edith Cavell, Port-Louis).

Ce projet bénéficie d'une ligne de crédit de l'Inde (la même que celle qui a financé la construction de la nouvelle Cour suprême). L'Exim Bank est concernée. Les spécifications ont déjà été déterminées. Le terrain a été identifié à Moka. L'ouverture des appels d'offres sera-t-elle pour 2024 ? On se souvient que la Bibliothèque nationale a eu chaud le 4 août 2020, quand un incendie s'est déclaré au premier étage du Fon Sing Building.

Démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil : le bad buzz

C'était la mesure qui a fait le buzz dans le Budget 2023/2024. Une mini-forêt sera mise en terre, avec la démolition de l'Emmanuel Anquetil Building. Il cédera la place à l'Emmanuel Anquetil Park, un espace pour les loisirs de plein air avait annoncé le ministre des Finances. Ce qui avait causé une levée de boucliers.

En réponse à une Private Notice Question le 8 juin 2023, le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, a indiqué que c'est un comité interministériel présidé par le Premier ministre qui va examiner les différentes options possibles. Et décider de la meilleure alternative pour aller vers la démolition proposée de l'Emmanuel Anquetil Building et la création d'une mini-forêt. «Le comité va aussi se pencher sur la réaffectation des occupants actuels.» Le bâtiment Emmanuel Anquetil date de 1979. «Il y a 1 130 fonctionnaires qui souffrent dans ce bâtiment», a ajouté le ministre.

Musée de l'esclavage intercontinental: place à la phase II

Le musée de l'esclavage intercontinental a ouvert ses portes au public le 4 septembre 2023. Mais c'est une première phase pour ce musée qui se positionne comme un «site de conscience». Le Budget 2023/2024 lui a accordé Rs 20 millions pour sa phase II.

Aapravasi Ghat: BRIC Phase II

Le Budget 2023/2024 prévoit la phase II du Beekrumsing Ramlallah Interpretation Centre (BRIC) à l'Aapravasi Ghat. Cet espace d'exposition retrace notamment le voyage des travailleurs engagés de l'Inde à Maurice. Le BRIC a ouvert ses portes en novembre 2014.

Lieux de concerts

Stade Anjalay Coopen : Rs 80 millions pour améliorer les installations

Une enveloppe de Rs 80 millions est prévue au cours de la présente année financière pour améliorer les infrastructures du stade Anjalay Coopen Stadium, pour y tenir des concerts. Dans les derniers jours de 2023, des représentants de l'Union des Artistes ont rencontré le ministre des Arts. Il a entre autres été question de «réactivation des salles polyvalentes de chaque district et d'en donner l'accès aux artistes pour qu'ils y organisent des spectacles. Ce qui leur permettrait de gagner leur vie». Une site visit a été annoncée pour une date indéterminée. Mais le véritable enjeu reste le durcissement des règlements pour l'organisation des concerts. Avec pour principaux points d'achoppement l'horaire de minuit pour la fin des concerts et l'interdiction de la vente d'alcool.