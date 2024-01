Ile Maurice: Des signes de reconditionnement préoccupants après une décennie de service

Au terme de l'année 2023, Air Mauritius a enrichi sa flotte en accueillant, avec fierté, son quatrième ATR 72. Cet avion, baptisé St Brandon, faisant partie de la série 600, a effectué un vol depuis l'Allemagne jusqu'à l'île Maurice, avec des escales stratégiques à Louxor, Djibouti et Nairobi.

Dès le mois de janvier, cet ATR 72-600 a commencé à opérer principalement vers Rodrigues et La Réunion. Cependant, le nouvel ATR, bien qu'ayant à peine dix ans, montre déjà des signes manifestes d'usure et semble être dans un état préoccupant. Plusieurs sections sont cassées, l'avion semble présenter des fuites et son intérieur est mal entretenu, laissant l'impression d'un mauvais reconditionnement.

La compagnie nationale d'aviation possède déjà un ATR 72-500 et loue deux autres à long terme. L'ATR 72-500, immatriculé 3B-NBN, est en service depuis décembre 2010 et affiche une durée de vie de 21,6 ans. Les deux autres ATR 72, loués à long terme et portant les immatriculations 3B-NBN et 3B-NBO, ont respectivement 13,2 et 13,3 ans d'activité. Le nouvel ATR d'Air Mauritius, immatriculé 3B-NCP, aussi en leasing, a été construit en juillet 2013 et affiche une durée de vie de 10,5 ans.

Son numéro de série de fabrication (MSN) est 1098, et il a été assemblé sur le site de production de Toulouse (TLS). Cet ATR 72-600 est actuellement en service actif, promettant des opérations fiables et efficaces. Avec un numéro de série 1098, l'aéronef est équipé de deux moteurs PWC. L'ATR 72-600 3B-NCP est actuellement en location auprès d'une source non divulguée.

Malgré sa nouveauté et les avantages technologiques qu'il offre, des problèmes tels que des cassures, des fuites et un intérieur mal entretenu signalent une possible défaillance dans le processus de maintenance ou de reconditionnement. Ces problèmes potentiels, souligne-t-on, exigent une attention immédiate pour garantir la sécurité et la fiabilité à long terme de cet aéronef.

Outre l'aspect inconfortable pour les passagers, cela soulève des questions cruciales sur la qualité des matériaux utilisés, la conception ou encore le suivi rigoureux des procédures de maintenance. Les fuites, si elles ne sont pas traitées efficacement, souligne un ingénieur, peuvent entraîner une dégradation rapide de l'aéronef et potentiellement compromettre la sécurité des vols.

L'ATR 72 immatriculé EI-FAU a eu un parcours intéressant depuis sa livraison en juillet 2013. À l'origine, il était exploité par Aer Arann sous la bannière Aer Lingus Regional. Baptisé St. Darragh/Dáire, l'aéronef était équipé de deux moteurs PWC avec l'identifiant 4CAAD9. En juin 2014, l'ATR 72 a été transféré à Stobart Air, toujours en service pour Aer Lingus Regional. Durant cette période, il a été loué à une entité dont le nom est resté confidentiel à partir d'avril 2017.

L'avion avait été mis hors service et stationné à l'aéroport de Dublin entre les 5 et 29 juin 2021, puis déplacé à Mönchengladbach en Allemagne entre les 29 juin 2021 et 8 décembre 2023. Pendant son service avec Stobart Air, l'aéronef a été renommé Dáire en février 2018. Il a également été stationné en Irlande du 24 mars au 10 juillet 2020. En juillet 2021, l'ATR 72 a été pris en location par Propius Leasing, avec deux moteurs PWC, identifiés par 4CAAD9. Il a été stationné à Exeter International Airport en Angleterre du 8 au 18 décembre 2023, puis déplacé à Mönchengladbach en décembre 2023 pour effectuer sa livraison à Maurice.