Ile Maurice: Les proches d'Anwar Noormohamed et d'Alberto Lajeune réclament une enquête approfondie

· Le Premier ministre et le ministre Husnoo face à un procès privé

Les proches des deux victimes du cyclone Belal exigent une enquête approfondie pour pouvoir faire leur deuil. Ils aspirent à obtenir des éléments de réponse car les deux victimes, disent-ils, ne méritaient pas une fin aussi tragique. Asraf Noormohamed, le frère d'Anwar, a, par le biais de ses hommes de loi, Me Sanjeev Teeluckdharry et Me Pazhany Rangasamy, logé une Private Prosecution en cour de Port-Louis contre le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth et Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des Collectivités locales et de la gestion des risques liés aux catastrophes. Le Directeur des poursuites publiques devra donner son avis le 13 février prochain.

Anwar Noormohamed et Alberto Lajeune ont été emportés par la montée des eaux pluviales apportées par le cyclone Belal alors qu'ils circulaient à moto. Le corps d'Anwar Noormohamed a été repêché peu après tandis que celui d'Alberto Lajeune, un habitant de Trèfles, a été retrouvé enseveli sous des branches sur un terrain en friche à Tamarin, le lendemain de sa disparition, par des habitants de la localité. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent que les deux hommes ont été emportés par les flots.

La colère, la tristesse et l'incompréhension sont les sentiments partagés par les familles Noormohamed et Lajeune. Ces deux familles ont perdu leurs piliers. Les deux hommes étaient en pleine forme lorsqu'ils avaient quitté leur domicile, le matin, pour aller gagner leur vie. Employés comme gardiens de sécurité, l'un a perdu la vie à Pailles et l'autre à Tamarin, à proximité de son lieu de travail.

De nombreuses questions assaillent les proches. Ils se demandent si leurs parents n'auraient pas été toujours en vie si des mesures nécessaires avaient été prises à temps. Selon les informations relayées lors du point de presse du commissaire de police, lundi, Anwar Noormohamed a été victime d'un accident. Il aurait perdu le contrôle de sa moto et aurait été percuté par un autobus. Le rapport d'autopsie attribue le décès d'Anwar Noormohamed à une hémorragie intracrânienne. Cependant, ses proches sont sceptiques par rapport à la thèse d'accident, d'autant plus qu'un neveu de la victime a été témoin du drame.

«Un habitant du coin est venu appeler son neveu pour lui dire qu'Anwar était en difficulté et son neveu s'est rendu sur place pour lui porter secours. Il a tout tenté avec l'aide de l'habitant et d'un receveur d'autobus venu leur prêter main-forte. Mais la pression de l'eau a entraîné Anwar. Ce sont ses vêtements qui sont restés dans la main de son neveu», explique un proche d'Anwar. Ce jour-là, Anwar, âgé de 53 ans, revenait de son travail à Port-Louis et rentrait chez lui à Pailles.

Les proches indiquent qu'ils sont en communication avec un avocat pour les prochaines marches à suivre. «S'il y a eu négligence de la part des autorités, nous irons de l'avant. Anwar jouissait d'une bonne santé», confie ce dernier. Les funérailles d'Anwar Noormohamed ont eu lieu, mardi, tandis que celles d'Alberto Lajeune, 56 ans, ont eu lieu hier, vendredi matin. Ses proches, tout aussi affligés, veulent des réponses. Sa fille ne le voyant pas rentrer, lundi, après l'annonce de la classe 3, avait lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. L'annonce a été partagée par plus d'un et ce n'est que mardi que la nouvelle tragique est tombée. L'autopsie de ce dernier a conclu qu'il est décédé d'une dislocation du cou.

Asraf Noormohamed a fait loger une Private Prosecution hier contre le Premier ministre et ministre des Collectivités locales et de la gestion des risques liés aux catastrophes.

Le commissaire de police met le public en garde contre les spéculations

Le commissaire de police, Anil Kumar Dip, a publié un communiqué, vendredi, sur la mort des deux motocyclistes. Il a expliqué que plusieurs personnes font des commentaires et des spéculations sur la mort des deux victimes et qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur les causes exactes, qui ont mené à leur mort. Il a précisé que, dans le cas d'Anwar Noormahomed, la cause du décès a été attribuée à une hémorragie intracrânienne tandis qu'Alberto Lajeune est mort d'une dislocation du cou. Le commissaire de police a lancé un appel au public pour qu'il ne fasse pas de spéculations car l'enquête n'est pas encore complétée. Il a également souligné qu'il présente ses sincères condoléances aux familles affligées par ces disparitions tragiques.