Afrique: CAN 2023 - Bébé établit un record incroyable avec son bijou sur coup-franc

Le magnifique coup franc de Bébé à la CAN 2023 est le premier du genre dans le tournoi. Cela permet à l'attaquant capverdien d'établir un record.

Le Cap-Vert a remporté hier sa deuxième une victoire dans le Groupe B du tournoi. L'ouverture du score a été un bijou incroyable.

En effet, l'attaquant du Rayo Vallecano, Bébé, a marqué le but de très loin. Il a décoché un coup franc à environ dix mètres de la ligne médiane et a battu incroyablement le gardien mozambicain Ernan.

Selon Opta, ce coup franc était à 39,5 mètres du but. Il s'agit du but le plus éloigné d'un coup franc direct dans l'histoire de la CAN depuis que des records ont été établis (2010).

En réalité l'ancien joueur de Manchester United l'avait déjà tenté sans succès de loin dans le match une demi-heure plus tôt. Grâce aux buts de Ryan Mendes et Kevin Lenini après la pause, le Cap-Vert a remporté la victoire.

Bébé et son équipe comptent déjà six points et sont qualifiés en tant que leaders d'un groupe composé également de l'Égypte et du Ghana. Cette victoire 3-0 du Cap-Vert a été la deuxième de la phase de groupes pour eux.

39.5 - Bébé (Cabo Verde) has scored the farthest goal from a direct free kick (39.5 metres) in the Africa Cup of Nations since Opta began to collect this data (2010). This is also the fifth farthest goal scored in the competition over this period. Juninho. #AFCON2023 pic.twitter.com/30suaXn6Dc

-- OptaJean (@OptaJean) January 19, 2024