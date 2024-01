Afrique: CAN 2023/ Algérie # Burkina Faso - 2-2

Un match nul un peu frustrant des Etalons

En match comptant pour la 2e journée des phases de poule de la CAN 2023, dans le groupe D, disputé le samedi 20 janvier 2024 au stade de la paix de Bouaké, le Burkina Faso et l'Algérie se sont séparés sur un score nul de deux buts partout.

Le choc du groupe D de la CAN 2023 entre les Etalons du Burkina et les Fennecs d'Algérie, dans le groupe D, a tenu toutes ses promesses ce 20 janvier 2024. Burkinabè et Algériens, en dépit de la forte chaleur ont offert du spectacle aux 33.000 spectateurs du stade de la paix de Bouaké acquis à la cause du capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers.

Les deux équipes se sont quittés finalement dos à dos (2-2) à l'issue d'une rencontre disputée jusqu'aux dernières secondes du temps règlementaire et des arrêts de jeux. Les deux sélectionneurs avaient prédit un match difficile et ce fut le cas pour les deux formations. Le coach des Etalons, pour cette rencontre a abandonné son système à quatre défenseurs pour cinq centraux, soit un 3-5-2 afin de densifier son milieu de terrain et sa défense. Ainsi, Adama Nagalo a formé le trio de la défense à trois avec Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo, capitaine des Etalons en début de match.

Les deux équipes ont entamé prudemment la rencontre, n'offrant presque rien à voir au nombreux public du stade de Bouaké au quart d'heures de jeu. Mais peu à peu, Ryad Mahrez et ses coéquipiers vont prendre de l'ascendance sur leurs adversaires. Adama Nagalo est fébrile sur son côté droit et Adama Guira, qui visiblement ne s'est pas bien remis du coup reçu face à la Mauritanie, peine à répondre présent.

Celui-ci a d'ailleurs cédé sa place avant la demi-heure de jeu. Seul Blati Touré dans l'entrejeu burkinabè parvient à sortir du lot. Les situations dangereuses sont algériennes mais ce sont les Burkinabè qui parviennent à les surprendre en fin de première période (45e +3) sur une tête piquée de Mohamed Konaté, à la réception d'un bon centre de Fessal Tapsoba. Menée à la pause, l'Algérie a démarré la seconde période pied au plancher dans l'intention d'obtenir rapidement la jonction au score.

Cependant, ce sont les Etalons qui ratent l'aggravation du score sur une loupée de Mohamed Konaté alors qu'il avait été bien servi dans la surface de réparation par Issa Kaboré qui avait effectué une bonne percée sur son côté droit. Les Burkinabè ont raté l'occasion de faire le break, mais les Algériens ne manquent leur opportunité avec Bagdad Bounedjah (51e ) sur un coup franc cafouillé par la défense burkinabè. Le même Bounedjah était proche deux minutes plus tard de donner l'avantage aux siens.

Cependant, ce sont les Burkinabè qui inscrivent le second but par Bertrand Traoré (71e ), entré entre temps en jeu, sur un penalty provoqué par Issa Kaboré et accordé par la VAR. Les Minutes s'égrènent et à cet instant de la rencontre, les Etalons sont qualifiés pour les huitièmes de finale et les Fennecs presque hors compétition. Les hommes du sélectionneur Djamel Belmadi, qui a effectué plusieurs remplacement pour donner de la fraicheur à son équipe, n'abdiquent pas et finiront par arracher le résultat nul dans les arrêts de jeu de la partie (90e +5) par leur renard des surfaces, Bagdad Bounedjah auteur d'un doublé et de son troisième but dans la compétition.

Les Etalons peuvent se sentir un pu frustrer à l'issue d'une rencontre qu'ils ont menée à deux reprises et au cours de laquelle ils ont fait douter par moment les Algériens. La qualification n'est pas encore en poche pour les Etalons, mais ils y sont presque.

Parce qu'en second match dans le groupe D disputé une heure plus tard sur le même stade de Bouaké, l'Angola a pris le dessus sur la Mauritanie (3-2) après un match tout aussi palpitant. Les Palencas Negras sont leader du groupe (4pts +1) grâce au plus grand nombre de buts marqués devant les Etalons (4pts+1) et les Fennecs (2pts). Un match nul suffira aux Etalons le 23 janvier prochain à Yamoussoukro dans son dernier match de groupe face à l'Angola et une victoire lui assurera la première place du groupe D.