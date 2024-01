Afrique: CAN 2023 - Amir Abdou (coach de la Mauritanie) - « On va jouer le jeu à fond contre l'Algérie »

C'est un Amir Abdou déçu qui s'est présenté en conférence de presse après la défaite de la Mauritanie contre l'Angola (3-2). Une deuxième défaite des Mourabitounes qui signifie quasiment leur élimination de la CAN 2023. Face aux médias, le sélectionneur de la Mauritanie a décripté le match.

« C'est un match assez ouvert en transition. Je ne peux pas dire que mon équipe a failli physiquement ou tactiquement mais on leur a offert beaucoup de cadeaux », a-t-il relevé.

« On est revenu plusieurs fois à la marque mais bon, l'Angola va très vite dans la verticalité. Elle nous a fait très mal. On a pris trois buts ce soir, ça fait mal. C'est une déception. On a perdu face au Burkina sur un erreur ( cadeau), aujourd'hui aussi nous avons perdu sur des erreurs individuelles, de concentration », a ajouté Amir Abdou qui ne compte pas se laisser faire contre l'Algérie lors du prochain match des Mourabitounes.

« On n'est pas là pour distribuer des points face à l'Algérie. On a le temps de récupérer. On va jouer le jeu a fond ».