Gabon: L'étoile montante du gospel gabonais Love s'engage à propager l'évangile à travers sa bombe lyrique « Dédié, consacré, dévoué »

Avouons-le, personne n'aurait parié sur une sortie triomphale de la chanteuse de la nouvelle génération du gospel africain. Coup d'essai, coup de maître, dit un proverbe.

Eh bien, c'est le cas de cette étoile montante du gospel gabonais, Love, qui confirme son talent avec la sortie de son single « Dédié, consacré, dévoué » et s'engage, de la plus belle manière, à propager l'évangile, non pas de faire de la musique de consommation, mais plutôt une musique qui suscite à réfléchir et à méditer afin d'amener les âmes à donner leur vie au Grand Maître des univers Jésus Christ, le sauveur de l'humanité.

Love qui cultive le mystère autour de sa voix qui unit les musiques comme le ciel unit les étoiles, trouve enfin sa vocation dans le gospel acoustique où elle découvre un aspect différent de sa culture musicale.

Par son groove assez unique, la splendide et ravissante chantre de l'Éternel n'a eu besoin que quelques mois à Libreville pour s'installer dans l'univers gospel gabonais qui se veut être très sélectif.

La percée de Love au Gabon est fulgurante en nous irradiant de sa bonne humeur. Son single offre des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. Donner Jésus aux autres est ce qui fait sa joie.

« La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. A travers l'adoration, nous exprimons notre admiration et faisons l'éloge de Dieu lui-même pour sa personne, son caractère, ses attributs et sa perfection. Il s'est révélé à moi pour faire ce single c'est pourquoi je l'ai appelé Dédié, consacré, dévoué disponible à l'écoute sur Youtube. C'est pour moi une grâce de servir le Seigneur et publier ses louanges. Je reconnais que c'est Dieu qui me conduit, donc je fais tout par Dieu et je cherche sa présence. Le secret est que je m'abandonne entre ses mains afin qu'il face de moi ce qu'il veut et aussi je suis attachée à l'essentiel c'est à dire Jésus-Christ. Ma source d'inspiration c'est le Saint Esprit », nous a confié Love.

Selon Love qui a grandi avec la présence de l'amour de Dieu à ses côtés, le gospel n'est pas une simple musique de divertissement, ni culturelle, mais c'est l'évangile chanté.

« Il faut croire et vivre ce que l'on chante, car c'est la parole de Dieu. Quelque soit le style de musique qu'on veut faire, l'important c'est de croire, car nous sommes des témoins du Seigneur. Il faut se laisser inspirer par celui qui est le Maitre du talent, Jésus-Christ. J'exhorte donc les férus du gospel de savourer mon single et de soutenir cette oeuvre de grande facture », a ajouté Love.

La musique chrétienne ou gospel est en train de percer en Afrique et de façon spéciale au Gabon.

Longtemps considérée comme de la musique jouée pendant des cérémonies funéraires, le gospel fait partie intégrante de la scène musicale gabonaise.

Passionnée par la louange, Love vient de mettre le clip intitulé « Dédié, consacré, dévoué » en ligne.

Efficacité y rime avec charme. Du talent brut à suivre en 2024 !

Love Alph'-Gerine Ogoula à l'État civil, a passé son Cursus scolaire au Lycée National Léon Mba à Libreville où elle obtient son Baccalauréat, puis entre à l'Institut National des sciences et Gestion.

Passionnée par le chant et la musique en général, elle écrit depuis sa tendre adolescence et commence ses premiers pas officiellement au sein de son église locale.

Elle est mariée et maman d'une charmante fille.