Congo-Brazzaville: Tourisme - Le Salon international ITB Berlin 2024 s'ouvre en mars

Sous le slogan « Ensemble », l'ITB Berlin 2024 accueillera, au Parc des expositions de Berlin, du 5 au 7 mars, les visiteurs du monde entier. Oman, sultanat du Sud-Est de la péninsule arabique, sera le pays hôte. Il est convenu que le Congo dressera son stand au rendez-vous berlinois de cette année.

Depuis 1966, ITB Berlin est le principal salon professionnel du voyage au monde. Comme les années précédentes, la Convention ITB Berlin, de renommée internationale, se déroulera parallèlement au salon sous la forme d'un événement en direct sur le parc des expositions de Berlin.

Lors de l'ITB Berlin 2023, environ 5 500 exposants de 161 pays ont présenté leurs produits et services à plus de 90 000 visiteurs. En 2023, sur le thème « Maîtriser la transformation », la Convention ITB de Berlin s'est déroulée sous forme d'événement en direct, avec un total de 24 000 participants qui ont pris part à 200 sessions, avec 400 conférenciers de premier plan.

Le Congo, par l'entremise de sa ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, sous le label du partenariat public-privé, a annoncé sa ferme intention de participer à ce salon cette année.

Cette grande première coïncide avec l'activisme de la diplomatie instaurée depuis l'accréditation d'Edith Itoua en tant qu'ambassadeur du Congo en Allemagne.

En tant que pays hôte officiel de l'ITB Berlin 2024, Oman organisera, entre autres événements, la cérémonie d'ouverture, le 4 mars 2024, au CityCube Berlin. Du 5 au 7 mars, le Sultanat présentera aux visiteurs professionnels un vaste programme comprenant de nombreux événements.

À propos du Sultanat d'Oman, ce pays situé au Sud-Est de la péninsule arabique possède une histoire impressionnante de 5 000 ans et est connu pour ses attractions diverses et variées. Les voyageurs peuvent s'attendre à une destination accueillante et à un paradis naturel aux multiples contrastes qui attirent les visiteurs en quête de détente et d'activités. Outre les dunes de sable doré et les oasis vertes, le Sultanat possède de hautes montagnes et des grottes impressionnantes, ainsi que des plages de sable fin et des falaises qui s'étendent sur des kilomètres. Des activités de plein air, telles que la plongée avec tuba, la randonnée et l'escalade, complètent l'offre touristique.