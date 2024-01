Ethiopie: Les chrétiens éthiopiens célèbrent le Timket

Addis Ababa — Les chrétiens éthiopiens ont célébré aujourd'hui de manière colorée la Timket (Épiphanie éthiopienne) pour commémorer le baptême de Jésus-Christ par Jean le Baptiste dans le Jourdain.

Les églises orthodoxes éthiopiennes ont célébré vendredi la "Ketera", la veille de l'Épiphanie éthiopienne (Timket).

Timket, la fête de l'Épiphanie en Éthiopie, est l'une des fêtes les plus importantes et les plus sacrées du calendrier chrétien orthodoxe éthiopien. Elle est célébrée le 19 janvier de chaque année, mais le 20 janvier s'il s'agit d'une année bissextile.

Timket, avec ses festivités particulières vieilles de plusieurs siècles, est l'un des nombreux festivals en plein air d'Éthiopie que célèbrent des millions de chrétiens orthodoxes dans tout le pays.

Il convient de rappeler que, le 11 décembre 2019, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit le Timket (l'Épiphanie éthiopienne) au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Outre les fidèles et les autres invités, un certain nombre de touristes étrangers ont également participé à la célébration qui s'est déroulée à Addis-Abeba.

Les touristes étrangers qui ont participé à la célébration de la "Ketera", la veille de l'Épiphanie éthiopienne (Timket), ont exprimé leur enthousiasme face à l'étonnante richesse des cultures du pays dépeintes lors de l'événement, tout en appelant d'autres personnes à visiter cette nation d'Afrique de l'Est et à témoigner de cette beauté en personne.

%

Paul Mathou, originaire de France et interrogé par ENA, vit à Addis-Abeba depuis trois ans. Il a déclaré qu'il avait déjà célébré le timket auparavant et qu'il s'agissait de l'une des fêtes les plus importantes et les plus célébrées du pays.

Il a également ajouté que l'Éthiopie est vraiment différente d'un endroit à l'autre, l'est n'est pas similaire à l'ouest et le nord n'est pas non plus similaire au sud.

"L'Éthiopie est riche en histoire, en monuments historiques et en culture", il a indiqué.

Gerar, François et Muriel de France étaient également des participants approchés par l'ENA. Il s'agit d'un groupe de pèlerins visitant l'Ethiopie.

Ils ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de participer à une telle fête et ont déclaré que cet événement était très fascinant pour eux en tant que chrétiens catholiques.

Muriel, responsable du groupe, a déclaré : "Nous n'avons pas de célébration comme celle-là où il y a beaucoup de jeunes et de serviteurs et c'est très impressionnant".