Maroc: Campagne agricole - Une série de mesures pour faire face au déficit pluviométrique à Béni Mellal

La direction régionale de l'agriculture à Béni Mellal-Khénifra a annoncé avoir pris une batterie de mesures pour faire face à la pénurie d'eau et au coût élevé des intrants agricoles.

Ces différentes mesures concernent le renforcement des facteurs de production à travers la distribution des semences et engrais, le renforcement des filières ainsi que la gestion de l'eau d'irrigation en vue d'atténuer les effets du déficit pluviométrique sur cette région à forte vocation agricole.

Ce vaste programme mis en oeuvre par la DRA et l'Office de mise en valeur agricole de Tadla (ORMVAT) et qui intervient dans le sillage de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales visant à réduire les effets de la rareté des précipitations s'inscrit, de même, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme gouvernemental en vue de réduire l'impact de la sécheresse et les effets de conjoncture en plus de restaurer l'équilibre des chaînes de production pour soutenir les agriculteurs, rapporte la MAP.

Dans ce sens, un total de 520.000 quintaux (qx) d'orge subventionnée seront distribués, au titre de la saison agricole 2023-2024, au profit des agriculteurs de la région de Béni Mellal-Khénifra, et ce dans le cadre des efforts visant à faire face au retard des précipitations.

En réponse à la forte demande des éleveurs, de la région de Béni Mellal-Khénifra, cette quantité d'orge subventionnée sera distribuée à travers 13 points de vente, selon les données de la Direction régionale de l'agriculture, qui précise que 124.000 quintaux d'aliments composés subventionnés seront mis à la disposition des éleveurs de bovins.

Entre juillet et novembre 2023, un total de 527 mille quintaux d'orge subventionnée ont été distribués au profit de 39 mille éleveurs et plus de 98 mille quintaux d'aliments composés subventionnés au profit des éleveurs de bovins.

Aussi, la DRA se déploie à soutenir un ensemble de filières, conformément au Programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique, à travers notamment la subvention des prix de certains intrants, comme les semences afin de permettre la baisse des coûts de production d'une série de légumes et fruits.

Ainsi, 300.000 quintaux d'engrais subventionnés ont été réservés à la région de Béni Mellal-Khénifra pour mettre un terme à la hausse des prix du fait de la conjoncture mondiale actuelle.

Et ce qui concerne le volet de la gestion de l'eau d'irrigation, la Direction régionale de l'agriculture suit avec intérêt l'évolution de cette situation climatique exceptionnelle, notamment dans le périmètre irrigué relevant de l'ORMVAT et s'informe régulièrement des retenues des deux principaux barrages de la région, à savoir Ahmed Hansali et Bin El Ouidane afin de reprendre le programme d'irrigation et sauvegarder le capital animal et végétal de la région.