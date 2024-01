Maroc: Le conseil de l'ABHBC examine le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau

Benslimane — Le conseil de l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) a tenu jeudi une réunion à Benslimane consacrée à l'examen du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau du bassin à l'horizon 2050.

Cette réunion tenue en présence du gouverneur de la province de Benslimane, Samir Yazidi, a été marquée par la présentation d'un exposé sur les défis posés ainsi que du plan de mobilisation et de gestion des ressources en eau à l'horizon 2050, et ce, en considération des plans d'aménagements et l'évaluation du coût du plan directeur d'aménagement intégré.

Dans son intervention, Said Tadlaoui, président du conseil de l'ABHBC, a d'emblée noté que cette réunion représente une consécration de l'approche participative, intégrée et durable instaurée par la loi de l'eau no 36-15, tout comme elle illustre l'ouverture l'agence sur ses partenaires ainsi que les élus et ce, en vue de définir une vision concertée au sujet l'évaluation et l'aménagement des ressources en eau.

Il a ajouté que cela sert aussi à évaluer l'évolution des besoins sectoriels en eau et son utilisation à l'horizon 2050 et aussi à définir de manière objective et pragmatique les mesures appropriées en vue de répondre durablement aux besoins, tout en tenant en considération la nécessité de rétablir progressivement l'équilibre hydrique dans les nappes phréatiques qui représentent des réserves stratégiques pour les générations futures.

Pour sa part, Omar Chafik, Directeur de l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, a donné un exposé sur les différentes étapes de la constitution dudit conseil de l'ABHBC ainsi que le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau du bassin.

Il a assuré que son agence prend en ligne de compte les propositions et les recommandations visant à améliorer ce plan conçu selon une approche globale et intégrée et ce, avant sa présentation pour approbation au conseil de l'ABHBC en février prochain.

Après discussion, les membres du conseil de l'ABHBC ont plébiscité les dispositions contenues dans ce plan ainsi que les programmes portés par l'Agence, plaidant en faveur de la mutualisation des efforts pour sa mise en oeuvre, outre l'intensification des campagnes de sensibilisation et la promotion de l'accès à l'information sur l'eau de manière innovante et transparente.