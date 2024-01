Afrique: Groupe F de la Coupe d'Afrique des nations - 3 anciens vainqueurs contre un Petit Poucet

Entre le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie, qui est le favori, l'outsider, le poil à gratter et le Petit Poucet du Groupe F ? Éléments de réponse et analyse avec Eric Mamruth. « La CAN 2024 à la loupe », c'est une série vidéo du service des sports de RFI : les 24 nations participantes présentées groupe par groupe.

Maroc

Les héros du Qatar débarquent en Côte d'Ivoire ! Première équipe africaine demi-finaliste d'une Coupe du monde, le Maroc va tenter de confirmer sur l'échelle africaine en s'offrant une 2e Étoile, après celle décrochée en 1976. L'effectif par rapport à l'épopée qatarienne est quasiment inchangé, renforcé même par l'arrivée binationaux comme l'attaquant du Bayer Leverkusen Amine Adli.

Une armada impressionnante sur toutes les lignes. De Bounou à Ziyech, en passant par Hakimi, Amrabat et En-Nesyri, le talent est partout, magnifié par une solidarité à toute épreuve. Un esprit d'équipe qu'a réussi à imposer Walid Regragui. Le sélectionneur marocain toutefois prudent à l'approche de cette 19e participation des on équipe à une CAN. « Gare à l'excès de confiance », clame-t-il ainsi à ses joueurs. Surtout, depuis la défaite subie face à l'Afrique du Sud en juin dernier (1-2), en éliminatoires de la CAN 2024, et le nul arraché dernièrement à Abidjan contre la Côte d'Ivoire (1-1). Walid Regragui refuse que l'on cite le Maroc parmi les favoris de la CAN, mais on lui décerne malgré tout cette étiquette dans le groupe F.

République démocratique du Congo

Qu'elle revient de loin la RDC ! Avec zéro point pris en deux matches, lors des éliminatoires (RDC 0-1 Gabon, Soudan 2 -1 RDC), l'équipe congolaise se dirigeait tout droit vers une deuxième absence consécutive à la CAN. Mais un homme appelé à la rescousse a réveillé les Léopards: Sébastien Desabre. L'ancien coach de l'ASEC d'Abidjan et de l'Ouganda su redonner confiance à un groupe désorienté par la gestion de son prédécesseur, l'Argentin Hector Cuper..

Sébastien Desabre a insufflé du sang neuf, avec de jeunes binationaux, comme Charles Pickel mais aussi du sang-froid, avec le rappel des expérimentés Gaël Kakuta et Cédric Bakambu. Bien épaulé par le milieu nantais Samuel Moutoussamy et le défenseur marseillais Chancel Mbemba, le dernier Prix Marc-Vivien Foé, la RDC s'est remise à gagner. Enchainant quatre victoires pour arracher donc son billet pour cette CAN.

Fort de cette nouvelle dynamique et de cet esprit commando, les Léopards sont prêts à rugir et à griffer en Côte d'Ivoire. Ils méritent le statut d'Outsider du Groupe F.

Zambie Vainqueur CAN 2012

Elles sont jeunes et vives, les nouvelles balles de cuivres. Grâce à sa génération 2017, championne d'Afrique U20 cette année-là, la Zambie fait son grand retour à la CAN après neuf ans d'absence. Des Chipolopolos percutants, à l'image des attaquants Patson Daka et Fashion Sakala et qui jouent sans complexe. La Côte d'Ivoire écrasée 3 à 0 lors des éliminatoires en est témoin.

De la fraîcheur, de l'enthousiasme donc, beaucoup moins d'expérience et de maîtrise malgré la présence sur le banc d'un vieux briscard Avram Grant et, sur le terrain, de l'unique rescapé du sacre de 2012, Stoppila Sunzu. Cela donne une équipe spectaculaire, mais imprévisible, capable d'écraser le Congo récemment (4-2) et de perdre dans la foulée au Niger (0-1). Le Poil à gratter du groupe, c'est donc la Zambie.

Tanzanie

Et voilà le Petit Poucet de cette poule. Les Taïfa Stars ou les Étoiles du Kilimanjaro. Troisième CAN seulement pour cette équipe tanzanienne, après celles de 1980 et 2019. Pour un bilan global d'un nul pour cinq défaites. C'est aux dépens de l'Ouganda et du Niger que la Tanzanie a gagné son billet pour la Côte d'Ivoire. S'offrant un joli nul (0 à 0) à Annaba face à une Algérie déjà qualifiée.

Rarement surclassés, mais tout de même limités, les Taïfa stars s'appuient sur un effectif essentiellement local issus des deux grands clubs du pays : les Young Africans et le Simba AC. Complété de quelques expatriés, dont le désormais trentenaire et un peu moins flamboyant attaquant du PAOK Salonique Ally Samatta. La Tanzanie dont l'objectif à la CAN sera d'y décrocher une première victoire et de grandir en vue de celle qu'elle co-organisera en 2027.

Piment

Harissa contre Pili pili..Maroc contre RDC. Ça va piquer le 21 janvier à San Pedro pour ce choc de la deuxième journée. Un excellent test pour les Léopards congolais face aux demi-finalistes de la dernière Coupe du monde. Une revanche aussi, puisque les Marocains les avaient privés, en barrages, du billet pour le Qatar.