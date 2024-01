Afrique: CAN2023 - Le coup de gueule de Riyad Mahrez !

Riyad Mahrez, le capitaine des Verts est sorti de son mutisme. En effet, dans des déclarations accordés à BeIn Sports, l'ancien sociétaire de Manchester City n'a pas mâché ses mots afin de tacler toutes les personnes qui le critique mais aussi qui critiquent l'équipe nationale d'Algérie et ses joueurs.

« je pense qu'on est sur le bon chemin, on a montré de belles choses. On n'écoute pas vraiment ce qui se dit, toutes les personnes qui essayent de parler et de croire qu'on doit gagner Toutes nos rencontres par 3 à 0 et qui restent derrière leur téléphones ou leur ordinateurs, franchement, on ne les écoute pas du tout», a fait savoir Mahrez au micro de BeIn Sports et d'ajouter.

«Nous on ne se concentre que sur le terrain, on sait qu'on va le faire tout seul, personne ne va nous aider. Bien sûr qu'il y a notre peuple qui est derrière nous et nos familles aussi. Voilà, on va le faire entre nous sur le terrain, celui qui veut suivre , il suit sinon c'est son problème, en tous cas, on est sur le bon chemin».

« On a montré de belles choses face au Burkina - Faso»

Le capitaine des Verts estime que l'Algérie a fait un bon match face au Burkina - Faso.

« Je pense qu'on a bien commencé en première mi-temps. Les Burkinabè n'ont rien fait. Nous on a créé deux , trois situation de buts. Sinon, on a été très solide, on a couru, on était sur tous les derniers ballons, après ça se joue sur des détails, car ils ont marqué ce premier but contre le cour du jeu , ce qui est un peu frustrant.

En deuxième mi-temps, on revient bien on marque, derrière, on avait la possibilité de tuer ce match avec deux occasions intéressantes. On ne les mets pas , après ils ajoutent le deuxième but. je pense qu'on est sur le bon chemin, on a montré de belles choses», explique t-il.

Enfin, interrogé sur son impact sur le jeu des Verts qui a diminué par rapport aux années précédentes, le natif de Sarcelles ( Paris) a expliqué cela par le fait que ;

« Je suis plus surveillé, mes coéquipiers peinent à me trouver sur le terrain. À gauche c'est plus ouvert. Ils sont deux à trois aux marquages, mais el hamdoullah, je sais que ça va se décompter. J'ai beaucoup travaillé , je vais rebondir», conclu. t-il.