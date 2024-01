Afrique: G77+Chine - appel à la coordination et à l'action commune pour préserver l'unité de négociation des pays du Sud

KAMPALA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, devant les participants au 3e Sommet du Sud du G77+Chine dont les travaux ont débuté, dimanche à Kampala (Ouganda), au renforcement de la coordination et de l'action commune au sein du groupe pour préserver son unité de négociation au sein des organisations internationales.

Le président de la République a souligné que cette coordination doit se faire "de manière à garantir la préservation des intérêts des pays du Sud, notamment en ce qui concerne l'égalité souveraine, en privilégiant les solutions consensuelles dans le cadre du multilatéralisme d'une part, du développement, de l'autonomisation, du traitement spécial et différencié sur le plan économique d'autre part".

Le président de la République a précisé, en outre, que "ces démarches qui doivent être concrétisées viennent en réponse à un contexte international mouvant et ambigu, caractérisé par des divisions, une polarisation accrue, et des défis résultant d'une succession de chocs ayant impacté les pays du Sud, provoquant une exacerbation des crises et une aggravation du fossé entre ces pays et ceux du Nord".

Le président de la République a souligné, à ce propos, l'importance de "l'action collective et coordonnée face aux défis à relever en matière de sécurité alimentaire et énergétique et ses répercussions, dont l'accentuation des conflits, la hausse de la pauvreté et l'aggravation des disparités, notamment dans les pays les moins développés avec la hausse des taux d'inflation mondiale et l'endettement ayant atteint des niveaux insupportables dans certains pays".