Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Janvier 2024

Sénégal : Can 2023 - Mauvaise nouvelle pour les Lions avant le choc face à la Guinée

Après avoir reçu deux cartons jaunes en deux matchs, Abdou Lahad Diallo, 27 ans, manquera le derby entre le Sénégal et la Guinée, comptant pour la troisième journée de la Can 2023.Déjà privé de son défenseur titulaire Moussa Niakhaté suite à une blessure à la cheville lors du match d’ouverture du Sénégal (3-0 contre la Gambie), le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, devra se passer d’un autre de ses piliers. En effet, Abdou Diallo sera suspendu pour cumul de cartons après son avertissement reçu à la 58ème minute pour perte de temps.Le Sénégal, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, se passera de l’ancien Parisien. Cependant, « El Tactico » pourra compter sur Abdoulaye Seck, 31 ans, le robuste défenseur de Maccabi Haifa en Israël qui a toujours rendu des copies propres en sélection. Il pourrait débuter à la place de Abdou Diallo pour accompagner le capitaine Kalidou Koulibaly. Le match Sénégal – Guinée se jouera à Yamoussoukro le mardi 23 janvier à 17 heures, heure locale. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Coopération- La Chine offre six autobus à propulsion électrique à la Côte d’Ivoire

La Chine continue d’éclairer de ses actions de solidarité au quotidien la Côte d’Ivoire. En visite d’amitié et de travail de 48 heures à Abidjan, Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste, directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères, a offert six bus électriques à la Côte d’Ivoire. A l’issue d’une séance de travail à la salle de conférence du ministre des Affaires étrangères à Abidjan-Plateau, les chefs de mission diplomatique des deux pays ont procédé le 18 janvier 2024, à la signature d’une attestation de remise-réception de six autobus à propulsion électrique et des bornes de recharge offerts par le gouvernement chinois à la Côte d’Ivoire. Ce don s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can). (Source : Fratmat.info)

Mali : Sommet des pays non-alignés- L’Algérie dément avoir introduit des propos sur le Mali

Un prétendu site de l'Alliance des États du Sahel a relayé des allégations dénuées de tout fondement attribuant de manière mensongère à l'Algérie une initiative sur le Mali à l'occasion du Sommet des pays non-alignés se tenant à Kampala. Selon ce site, l'Algérie aurait introduit dans le document final du Sommet des dispositions se rapportant à l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L’information est démentie par un Communiqué du ministre des Affaires Étrangères de l'Algérie.

« La délégation algérienne dément formellement avoir pris une telle initiative. Tout ce que le document final de Kampala comprend comme langage à propos de la crise malienne a été adopté depuis la réunion ministérielle de Baku du Mouvement des Pna. Ce langage appartient en propre au Mouvement des Non-alignés et l'Algérie n'est intervenue à aucun moment dans sa formulation. », précise le communiqué. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Coup d’Etat « manqué » - La traque des présumés putschistes commence

La famille de l’ex-chef d’état-major de la gendarmerie du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Evrard Somda, enlevé dimanche à Ouagadougou par des « individus armés », a appelé vendredi à « garantir son intégrité physique ».Le dimanche 14 janvier, autour de 18h50, « le lieutenant-colonel Evrard Somda, a été extrait manu militari par des hommes armés non identifiés (…). Il a été emmené vers une destination, sans mandat judiciaire et sans explication si ce n’est : Mon colonel, nous avons reçu l’ordre de vous emmener », a écrit son épouse Djamila Somda, dans une déclaration transmise à l’Afp.« A ce jour, aucune communication officielle n’a été faite ni sur cet acte, ni sur les raisons, encore moins les auteurs », a-t-elle déploré, assurant être « sans nouvelles » de son époux depuis dimanche. « J’invite les auteurs de cet acte à prendre toutes les diligences nécessaires afin de garantir son intégrité physique et morale ainsi que le respect de ses droits », poursuit-elle, précisant que « les investigations auprès du tribunal militaire n’ont révélé aucun ordre » tendant à cette arrestation. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Lansana Kouyaté : « Si nous voulons des élections claires et transparentes »

« Le nouveau découpage administratif est nécessaire pour mieux diriger la Guinée et c’est le beau moment de le faire parce que » C’est l’avis du leader du parti de l’espoir pour le développement national (Pedn) sur le nouveau découpage administratif dont le projet, porté par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation vient d’être adopté le Conseil National de la Transition. Le jeudi 18 janvier 2024, les conseillers nationaux du Cnt (Conseil national de la transition) ont examiné et adopté la Loi portant création, par voie de scission, de dix communes urbaines et sept communes rurales en République de Guinée. Le texte est porté par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.( Source :africaguinee.com)

Niger : Tillabéri - 2,345 millions de franc Cfa d’intrants agricoles offerts aux petits producteurs maraichers de la région

Le Gouverneur de la région de Tillabéri, le Lieutenant-Colonel Maina Boukar, à travers la Chambre Régionale d’Agriculture (Cra), a réceptionné le jeudi 18 janvier 2024, un don d’intrants agricoles de l’Association des Producteurs Privés des Semences du Niger (APPSN) destinés aux petits producteurs et productrices maraichères de la région. Ce don est composé d’une tonne d’engrais NPK, 390 sachets de 20 à 25g de semences maraichères, milles sachets de pesticides en poudre, 40 flacons de 250 ml de pesticides liquides, 50 petits appareils de traitement phyto, 15 arrosoirs, milles binettes et 50 dabas. (Source : Anp)

Mali : Missions de vérificateur général - Plus de 8 milliards de Fcfa régularisés entre 2019 et 2022 par des entités contrôlées

La lutte contre la corruption et la délinquance financière commence à donner ses fruits. Estimant que ce fléau qui gangrène notre pays est la source de la quasi-totalité de nos maux, le président de la transition, le colonel Assimi GOÏTA avait déclaré il y a un an de cela que cette lutte a donné lieu à des régularisations financières qui ont (…) (Source : Nouvel Horizon)

Cameroun : Atteinte à la liberté de presse- Un an après la mort de Martinez Zogo, son épouse se confie

« J'ai appris la nouvelle et depuis je gère très mal la disparition de mon mari. Depuis le 17 janvier, il y a un gros fossé. Pour nous, c'est un grand manque à gagner. C'est une grande perte pour la grande famille. Ce 17 janvier il n'est pas rentré. Habituellement, il rentrait vers 20 heures. Mais ce jour-là, il n'est pas rentré à son domicile. J'étais très inquiète, je lui ai passé un coup de fil qui n'est pas passé. Son téléphone a sonné une fois puis s’est éteint. Après, il sonnait dans le vide. J'ai passé une nuit blanche ce jour-là jusqu'à ce que je me rende à son lieu de service le lendemain matin. Je suis arrivée à son lieu de service, il était environ 8h30, et j’ai constaté qu'il n'était pas non plus à la radio. J'ai commencé à m'inquiéter pour expliquer à ses collègues qu'il n'était pas rentré à la maison, et ils m'ont dit qu'ils allaient lancer l'alerte pour un avis de recherche. », propos de Diane Zogo à Dw ( Source : Dw)

Rdc : Prestation de serment- Tshisekedi promet unité et prospérité

Le président réélu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prêté serment. 21 janvier 2023 à Kinshasa. Ils étaient des milliers de Congolais à braver la chaleur torride de Kinshasa pour assister à l'investiture du président Félix Tshisekedi, fraîchement réélu pour son second mandat, à la tête de la République démocratique du Congo. Devant plusieurs chefs d’État africains et la jeunesse congolaise, dans ce stade des martyrs, le président Tshisekedi a promis unité et prospérité, et le peuple a pris note. (Source : Euronews)