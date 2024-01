Afrique: Ouverture, lundi à Rabat, de l'Assemblée générale de la FAAPA

Rabat — La 7ème Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) s'ouvre lundi à Rabat-Salé sur le thème « L'information africaine : un enjeu de souveraineté majeur ».

Cette réunion de trois jours sera l'occasion pour les Directeurs généraux des Agences de presse africaines, d'experts des médias et de plusieurs personnalités éminentes de la région atlantique africaine, d'examiner les moyens de renforcer la souveraineté africaine à travers l'information, indique un dossier de presse de l'Agence marocaine de presse (MAP).

Le Directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS) Thierno Ahmadou Sy participera à cette 7ème Assemblée générale dont l'objectif principal est de créer un espace dynamique pour discuter des enjeux cruciaux entourant la souveraineté africaine dans le domaine de l'information.

Les travaux seront articulés autour d'un panel intitulé « Souveraineté africaine en action : perspectives sur l'information et l'initiative pour la façade atlantique ».

L'accent sera mis à cette occasion sur le rôle des Agences de presse en général, et de la FAAPA en particulier, dans la promotion de la coopération informationnelle au niveau de la façade atlantique, dans l'accompagnement des initiatives de développement au niveau de la zone sahélo-atlantique, et dans la préservation de la souveraineté médiatique des pays du Continent.

%

Au programme figurent également des sessions interactives, des débats, et des partages d'expériences qui seront l'occasion pour les participants de passer en revue les moyens par lesquels les agences de presse africaines peuvent jouer un rôle central dans l'affirmation de la souveraineté du continent.

Une conférence au Policy Center for the New South de l'Université Mohammed VI Polytechnique sera également organisée dans le cadre de cette Assemblée pour discuter des multiples facettes du potentiel de l'Atlantique africain, et explorer les pistes de développement durable et de l'intégration régionale au niveau de cette région.

La 7ème Assemblée générale de la FAAPA verra la remise du Grand Prix Médias de la FAAPA 2022 & 2023 (prix du meilleur article, du meilleur reportage vidéo et de la meilleure photo) et la signature d'accords de coopération et de partenariat entre certaines agences de presse membres de la Fédération.

Créée en 2014 à Casablanca, la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) constitue une plateforme professionnelle de réflexion sur l'avenir des agences de presse et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia.