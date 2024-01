Sénégal: Dagana - Mariama Sarr lance les travaux de construction de quinze Centres de formation professionnelle

Dagana — La ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mariama Sarr, a procédé, à Dagana, au lancement de la première phase des travaux de construction de quinze centres de formation départementaux en présence du maire Oumar Sarr, par ailleurs ministre des Mines et de la Géologie, a constaté l'APS.

»En ce jour solennel, j'ai l'intime honneur de lancer officiellement les travaux de construction de quinze nouveaux centres de formation, ici à Dagana, ville du walo multiséculaire et chargée d'histoire », a déclaré, samedi, Mariama Sarr.

Elle a rappelé qu'en 2022, elle procédait à la signature du contrat de conception de construction et d'équipements des quinze centres de formation.

»Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de l'accès à la formation professionnelle et technique à travers la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer l'acquisition de connaissances, de qualification et d'aptitude nécessaire à l'exercice des professions et de métiers », a-t-elle expliqué.

Mme Sarr a ajouté que ce vaste chantier va se concrétiser à travers la construction de quarante-six centres de formation professionnelle départementaux dont la première phase démarre avec ce lancement officiel des travaux de quinze centres à Dagana.

La réalisation de ce programme tire sa pertinence dans la nécessité d'accroître le taux de qualification professionnelle et technique au sein de la population et de mettre sur le marché de travail une main d'oeuvre qualifiée correspondant aux secteurs productifs et du service permettant le développement de l'industrie et de réalisation dans le secteur primaire, a t-elle souligné.

« Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, en ma qualité de maire (...) d'accueillir le démarrage des travaux de construction du projet d'un centre de formation professionnelle départementale moderne et intégrant les nouveaux métiers », s'est réjoui Oumar Sarr.