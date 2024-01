Afrique: 19e sommet du Mouvement des Pays Non Alignés - La Tunisie appelle à un cessez-le-feu à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a appelé le Mouvement des pays non alignés à user de son poids politique pour intensifier la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza afin de permettre la reprise des opérations de secours humanitaires et d'alléger la souffrance de deux millions de déplacés de force.

A' l'occasion de sa participation au 19e sommet du Mouvement des non alignés, tenu à Kampala, les 19 et 20 janvier courant, le ministre « a exigé que la juste cause palestinienne reste en tête des priorités du mouvement jusqu'à ce que justice soit faite en Palestine, en restituant au peuple palestinien sa terre et en instaurant un État souverain indépendant sur toute sa terre et avec Al Qods pour capitale », indique, samedi, un communiqué publié par le département.

Nabil Ammar a réaffirmé « la ferme condamnation de la Tunisie de la poursuite de l'agression », soulignant que la stabilité dans la région demeure dépendante d'une solution juste, globale et durable qui met fin à l'occupation en Palestine et dans le reste des territoires arabes occupés.

Le ministre a, par ailleurs, souligné la volonté de la Tunisie de poursuivre « son implication positive et active dans les différents espaces d'appartenance, y compris dans le Mouvement des non alignés, partant de son attachement, en tant que membre fondateur, à ses principes de référence », précise la même source.