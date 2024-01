Afrique: L'Angola au Sommet G-77+Chine à Kampala

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures d'Angola, Téte António, participe dimanche, à Kampala (Ouganda), au 30e Sommet des Chefs d'État et de gouvernement du G-77 plus Chine, en représentation du Président de la République, João Lourenço.

La réunion, qui se déroule sous le thème « Ne laisser personne de côté », a été ouverte par le Chef de l'État ougandais, Yoweri Musseveni, qui a reçu à l'occasion du vice-président de la République de Cuba, Salvador Valdés Mesa, les symboles de la présidence annuelle du Groupe.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné, à l'occasion, l'importance du Groupe des 77+Chine dans le contexte des Nations Unies, car il est le principal promoteur de la coopération Sud-Sud.

Le 30e Sommet des Chefs d'État et de gouvernement du G-77 plus Chine, qui s'achève lundi dans la capitale ougandaise, a adopté l'ordre du jour de l'organisation, le rapport du président de la réunion des hauts fonctionnaires et le document final du troisième sommet du Sud.

L'événement vise à donner une nouvelle dynamique à la coopération entre les 134 États membres du Groupe des 77+Chine, dans un monde plus compétitif, visant à dynamiser la coopération Sud-Sud, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, l'éradication de la pauvreté et l'économie numérique.

Le Groupe des 77 (G-77) a été créé le 15 juin 1964 par 77 pays en développement signataires de la « Déclaration commune des soixante-dix-sept pays en développement », publiée à l'issue de la première session de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et développement (CNUCED), à Genève.

Il s'agit actuellement de la plus grande coalition de pays en développement au sein des Nations Unies, ce qui donne au Groupe une plus grande capacité pour le Sud d'articuler et de promouvoir ses intérêts économiques collectifs et de renforcer sa capacité de négociation conjointe sur toutes les grandes questions économiques internationales dans le système des Nations Unies, y compris la coopération Sud-Sud. DC/LUZ