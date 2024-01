Ile Maurice: Tournois aux Comores - Les beach volleyeurs mauriciens prêts à en découdre !

Du pain sur la planche pour les beach volleyeurs mauriciens ! Natacha Rigobert, Liza Bonne, Valentine Paul, David Carcasse et Gilbert Alfred et les entraîneurs Pascal Ava et Eric Louise atterriront aux Comores cet après-midi.

Trois tournois vont se succéder sur une période de six jours dans l'archipel, soit du 22 au 27 janvier pour nos représentants.

Il y aura d'abord la première manche de la Continental Cup qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à laquelle s'aligneront les paires Natacha Rigobert-Liza Bonne et David Carcasse-Gilbert Alfred. Puis, le 23 se tiendra le tournoi qualificatif pour les Jeux d'Afrique - qui se tiendront du 8 au 23 mars au Ghana - auquel les deux mêmes paires prendront part. Puis, du 24 au 27 janvier, place à la première manche du tournoi de la zone 7 lors duquel les couleurs mauriciennes seront défendues par le duo Liza Bonne-Valentine Paul en féminin et David Carcasse-Gilbert Alfred en masculin.

La Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) a pris la décision d'engager Valentine Paul afin de lui donner la possibilité d'augmenter son nombre de tournois disputés. Sachant que pour être éligible pour les Jeux Olympiques, il faut avoir disputé un minimum de six tournois homologués. «Pour parer à toute éventualité, au cas ou une des titulaires ne soit pas disponible, Valentine Paul pourrait alors la remplacer. Elle a disputé un tournoi déjà en Australie l'année dernière et elle commence à émerger», déclare-t-on du coté de la FMVB.

%

Natacha Rigobert (à g.) et Liza Bonne qui encadrent ici l'entraîneur Pascal Ava s'aligneront ensemble à la première manche de la Continental Cup et au tournoi de qualification des Jeux d'Afrique. Pour la première manche du tournoi de la zone 7, Liza Bonne sera associée à Valentine Paul.

En masculin, ce sera donc une paire inédite qui défendra le quadricolore. David Carcasse et Gilbert Alfred n'ont jamais évolué ensemble auparavant. «Avec Gilbert, nous n'avons jamais encore joué ensemble au beach volley. Nous avons été coéquipiers en volley en salle et avons déjà été adversaires en beach. Mais cela va bien se passer parce que nous nous entendons très bien en dehors du terrain. Nous sommes des amis de longue date», confie David Carcasse qui est arrivé d'Espagne tôt dimanche matin.

Les conditions climatiques n'ont pas été favorables ces derniers jours avec le passage du cyclone Belal mais le duo a quand même pu effectuer deux séances d'entraînement sous la férule du coach Eric Louise. «Nous avons pu nous entraîner pendant trois heures dimanche à Flic en Flac et hier (mercredi), nous avons eu une séance de deux heures à Albion. C'était bien. On a pu s'adapter, Gilbert et moi nous avons pu développer une bonne synergie. Nous sommes prêts pour la compétition aux Comores. Sur un plan individuel, je me prépare pour cette échéance depuis janvier 2023. Tous les tournois que j'ai faits en Espagne avaient pour but de rapporter des points à Maurice pour pouvoir disputer des tournois internationaux. Désormais, il nous faut rester concentrés et ne pas sous-estimer les adversaires», confie David Carcasse.

Par contre, il est à noter que Maurice n'aura pas de représentants dans le tournoi réservé aux moins de 21 ans qui est prévu du 26 au 29 janvier aux Comores toujours. «Nous n'avons malheureusement pas le budget nécessaire pour engager des équipes pour le tournoi des moins de 21 ans», laisse-t-on entendre du coté de la FMVB.

La sélection mauricienne

Féminin : Natacha Rigobert, Liza Bonne, Valentine Paul

Entraîneur : Pascal Ava

Masculin : David Carcasse, Gilbert Alfred

Entraîneur : Eric Louise