Congo-Kinshasa: Felix Tshisekedi appelle les Congolais à « l'unité et au sens élevé du patriotisme »

Le Président de la République, Felix Tshisekedi a appelé, samedi 20 janvier, tous les Congolais à l'unité et au sens élevé du patriotisme pour faire face notamment à l'insécurité qui gangrène le pays.

Il s'est ainsi exprimé lors de son discours d'investiture au stade des Martyrs rempli comme un oeuf.

Selon Felix Tshisekedi, son nouveau mandat intervient dans une période critique de l'histoire et où de « nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif ».

Il a prôné le « vouloir vivre collectif » et la lutte contre le tribalisme.

« Toujours sur le plan national se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif, un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays, bref un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous lèguerons entier aux générations futures », a dit solennellement Felix Tshisekedi.

Investi pour son second mandat, F, Tshisekedi s'est engagé à travailler pour l'éradication des groupes armés, l'amélioration du pouvoir d'achat, la sauvegarde des intérêts du pays.

Il a fustigé « la complicité de certains congolais avec les ennemis pour faire couler le sang des leurs compatriotes ».

%

« Le renforcement de l'Etat dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays, ... sont là autant de sujets qui nourrissent vos préoccupations », a détaillé le président réélu.

Felix Tshisekedi a promis que toutes les erreurs du passé ne vont plus se reproduire :

« A présent, il s'agit pour nous de transformer durant les cinq prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Tirant des leçons de l'expérience passée ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est de mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se réduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée ».

Il a appelé les animateurs des institutions publiques à un sens élevé de patriotisme pour que le rêve d'un Congo dans sa splendeur devienne une réalité.