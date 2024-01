Afrique de l'Est: La marine ougandaise saisit au moins 20 moteurs hors-bords appartenant aux pêcheurs congolais de Rutshuru

Les pêcheurs congolais du Lac Edouard, dans le territoire de Rutshuru, affirment que depuis le 17 janvier, plus de 20 moteurs hors-bord des pêcheurs congolais ont été saisis par la force marine ougandaise.

La situation est d'autant plus dangereuse qu'à leur tour, les soldats de la marine congolaise ont saisi, le 19 janvier, au moins une douzaine des moteurs hors-bord des pêcheurs ougandais, sur le même lac.

En plus de la pêche illicite exercée par les pêcheurs clandestins de deux côtés, les pêcheurs congolais regroupés au sein de la Fédération des comités des pêcheurs individuels du Lac Edouard (FECOPEILE), pensent que la situation a été empirée par le déplacement des lits respectifs des rivières Kagezi et Chapa, deux affluents du lac Edouard.

Les rivières Kagezi et Chapa auraient vu leurs lits modifiés jusqu'à au moins 8 kms à l'intérieur des terres congolaises, contrairement à leurs cours habituels. Ce qui sèmerait de la confusion au niveau des eaux territoriales de la RDC et l'Ouganda, sur le lac Edouard. Et du coup, certains pêcheurs, congolais ou ougandais, se retrouveraient, souvent sans le savoir, au-delà des frontières liquides de chacun de deux pays, lorsqu'ils font leurs activités de pêche.

Le secrétaire général de la FECOPEILE, Josué Kambasu Mukura, dans une lettre d'alerte adressée aux autorités militaires du Nord-Kivu, revient sur l'éternel problème de balisage des frontières liquides entre la RDC et l'Ouganda, sur le lac Edouard. Ce qui, selon lui, pourrait diminuer les arrestations des pêcheurs et les fréquentes saisies des moteurs hors-bords de leurs embarcations, de deux côtés.

Non seulement pour « empêcher la pêche illicite côté pêcheurs congolais et ougandais, mais aussi en vue d'éviter un conflit militaire ouvert entre la RDC et l'Ouganda », conclut Josué Kambasu Mukura, qui fait aussi les mêmes recommandations aux gouvernements congolais et ougandais, ainsi qu'à la communauté internationale.

En 2016, l'échange des tirs entre les forces marines de l'Ouganda et de la RDC, toujours pour protéger les pêcheurs de chacun de deux pays sur le Lac Edouard, a causé au moins 20 morts de part et d'autre.