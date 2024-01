Afrique: CAN 2024 - La RDC est satisfaite d'avoir tenu tête au Maroc

Après leur victoire inaugurale face à la Tanzanie, les Marocains avaient l'occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale contre la RDC. Mais les Lions de l'Atlas ont dû se contenter d'un nul contre des Congolais plus réalistes en seconde période (1-1).

Trois jeunes Congolais venus de Suisse et de Belgique ne cachaient pas leur fierté, dans les allées du stade Laurent Pokou de San Pedro, d'avoir vu leur équipe se battre sans relâche contre la formation la plus citée pour le titre final. Premiers de leur poule après leur succès face à la Tanzanie (3-0), les Marocains avaient pourtant rapidement pris les devants par l'intermédiaire du Parisien Achraf Hakimi (6e).

Sébastien Desabre est fier de ses joueurs

« C'est un sentiment de satisfaction d'avoir tenu tête à la meilleure équipe d'Afrique, dit le coach des Léopards, Sébastien Desabre. Je suis fier de mes joueurs. Ils se sont battus après l'ouverture du score du Maroc. On avait dans l'intention de mieux finir le match. Oui, on n'a pas gagné mais on a pas perdu non plus. » Si la victoire aurait été plus belle, la RDC a effectivement donné du fil à retordre à son adversaire du jour.

« On a bien débuté le match. Ensuite..., commente le coach des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. Est-ce que c'est physique, est-ce que c'est la chaleur ? On a perdu beaucoup de ballons et on n'a pas su contrôler dans la profondeur. À l'arrivée, c'est un match nul et on a encore notre destin en main pour finir en tête du groupe. La RDC mérite ce nul. Mais je ne suis pas inquiet, c'est le premier tour. Je prends la responsabilité de ce match nul. Mais la compétition est longue. »

%

Pour le Léopard Gédéon Kalulu, défenseur droit au FC Lorient, la rencontre était intense. « On a su réagir face à cette belle équipe du Maroc, lâche-t-il. On est resté calme et organisé. Il faisait très chaud et on savait que l'on ne pouvait pas faire le match à 200 %. On a su accélérer et ralentir quand on voulait. On a poussé jusqu'à la fin pour gagner. On prend volontiers ce match nul qui nous permet de rester en vie. Maintenant, il va falloir récupérer pour le troisième match. » La RDC affronte la Tanzanie mercredi 24 janvier pour la dernière rencontre de la phase de groupes.