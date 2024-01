Afrique Centrale: L'Angola indigné par l'atteinte à la sécurité de son diplomate au Gabon

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures d'Angola, Téte António, a exprimé dimanche, à Kampala (Ouganda), sa profonde indignation face à l'atteinte à la sécurité et à l'intégrité physique de l'ambassadeur Gilberto Veríssimo, président de la Commission économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), à Libreville (Gabon).

Téte António a exprimé cette indignation lors de la rencontre qu'il a eue, à Kampala, avec le Chef d'État de la République de Guinée équatoriale et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

L'Angolais Gilberto Veríssimo a vu son domicile envahi mercredi (17) par des hommes gabonais armés et en uniforme, qui l'ont harcelé psychologiquement et saccagé son domicile.

Selon une note du Ministère des Relations Extérieures à laquelle l'ANGOP a eu accès, lors de l'audience qui lui a été accordée par le président en exercice de la CEEAC, Téte António a demandé à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo d'intercéder auprès des autorités gabonaises sur ce qui s'est passé.

Il a appelé les autorités gabonaises à respecter les principes de protection et de sauvegarde de la sécurité et de l'intégrité physique des entités diplomatiques accréditées dans ce pays, tels qu'énoncés dans les différents diplômes juridiques de droit international, ainsi que dans les organisations continentales, régionales et sous-régionales.

Le Communiqué final de la Ve Session extraordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, dans le cadre du Conseil pour la paix et la sécurité en Afrique (COPAX), publié en décembre de l'année dernière, à Djiblolo, en Guinée équatoriale, a exhorté le Gouvernement gabonais de continuer à garantir les conditions de sécurité du Président de la Commission, de ses membres et de tout son personnel.