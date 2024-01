Afrique: CAN 2024 - Seko Fofana, l'infatigable milieu de terrain qui montre la voie aux Éléphants

Alors que la Côte d'Ivoire joue sa qualification en huitième lors d'un match crucial face à la Guinée-équatoriale ce lundi, les Éléphants pourront compter sur l'impact physique de Seko Fofana au milieu de terrain. L'Ivoirien le plus en vue de la compétition a pourtant une relation tourmentée avec la sélection.

À l'applaudimètre, Seko Fofana est sans aucun doute le nouveau chouchou des supporters ivoiriens. Les « Seko, Seko » d'encouragement qui descendaient des tribunes du stade Alassane Ouattara d'Ebimpé pendant le match des Éléphants face au Nigeria peuvent en attester. Difficile de reprocher au public ivoirien d'avoir mauvais goût, le milieu de terrain est clairement le joueur le plus en vue de sa sélection depuis le début de cette CAN 2024 à domicile.

Buteur et homme du match lors de la rencontre d'ouverture face à la Guinée-Bissau, le joueur d'al-Nassr en Arabie saoudite n'a pas réitéré cette performance lors du match perdu 2-1 face au Nigeria. Il a pourtant été le seul Ivoirien à avoir réellement surnagé malgré la défaite, offrant une activité à la fois offensive et défensive nettement supérieure à la moyenne, malgré quelques imperfections dans le dernier geste.

Ce lundi, face à la Guinée équatoriale pour un match décisif en vue de la qualification, tout un pays attend une fois de plus un match de plein de la part de son milieu de terrain star, lui qui grâce à son impact physique et sa capacité à casser les lignes, montre souvent la voie à ses coéquipiers.

Une histoire tourmentée avec les Éléphants

Cette histoire d'amour naissante entre Seko Fofana et les supporters ivoiriens n'allait pourtant pas de soi il y a encore quelques mois. Passé par toutes les équipes de France de U16 à U19, le natif de Paris a finalement fait le choix de la Côte d'Ivoire en 2017. Mais alors qu'il s'engage avec Lens en 2020 où il va réellement exploser, celui qui se verra décerner le Prix Marc-Vivien Foé 2022 de RFI récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 choisit de faire une croix sur la sélection pour privilégier son club. Il refuse alors de jouer la CAN 2021 (jouée en 2022) au Cameroun, une décision qui provoque la colère de certains supporters des Éléphants.

C'est à son arrivée à la tête de l'équipe que Jean-Louis Gasset a tout mis en oeuvre pour convaincre le joueur de revenir sur sa décision, se déplaçant jusqu'à Rodez lors d'un stage de pré-saison du RC Lens pour le convaincre. Fofana accepte de revenir et signe son retour par deux buts en deux matches en septembre 2022 avant de disparaître à nouveau pendant un an. En septembre 2023, après son transfert du RC Lens vers al-Nassr, il annonce finalement dans le journal l'Équipe son retour avec les Eléphants et son envie de jouer la CAN 2024 en Côte d'Ivoire.

« J'ai fait des pieds et des mains pour le récupérer »

En à peine quelques mois, le milieu de terrain est devenu un incontournable du Onze titulaire de Jean-Louis Gasset, qui ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction d'avoir persévéré pour le convaincre de rejoindre les Éléphants. « J'ai fait des pieds et des mains pour le récupérer. On a eu quelques petites divergences mais je savais ce que Seko amènerait au groupe », a admis le technicien français.

Auteur du premier but de la Côte d'Ivoire dans la compétition, Seko Fofana a su rapidement se faire pardonner son histoire tourmentée avec la sélection. « Il arrive à se projeter. Seko Fofana sort du lot, c'est le joueur dont on avait besoin, le joueur capable de donner du rythme au jeu, analyse Salia Dramé, journaliste pour le journal Abidjan Sports. Depuis son arrivée au mois de septembre, c'est le meilleur joueur de la sélection. C'est un peu une réincarnation de Yaya Touré. Il est "box-to-box", il fait le job ».

La défaite face au Nigeria a toutefois fait naître les premières réserves chez certains observateurs qui lui reprochent de vouloir trop en faire. Des critiques qui ont laissé Jean-Louis Gasset perplexe : « Quand il fait un dépassement de fonction et qu'il marque un but vous l'encensez. Quand il fait un dépassement de fonction et qu'il manque sa frappe, vous le critiquez, c'est le métier qui veut ça ! Mais je préfère avoir Seko Fofana dans mon équipe, je vous le garantis. Il a l'état d'esprit mais surtout il a le désir de faire quelque chose de grand », a assuré le sélectionneur des Éléphants.