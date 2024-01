Afrique: Plus de 70 exposants au Salon international 'BATISUD'

OUARGLA — Plus de 70 exposants devront prendre part à la 4ème édition du Salon international du bâtiment, des travaux publics et des installations pétrolières dans le sud du pays, prévue du 3 au 6 février prochain à Hassi-Messaoud (80 km Est d'Ouargla), a-t-on appris samedi des organisateurs.

Placée sous le signe "Transition énergétique et économie verte", cette édition verra la participation des entreprises algériennes et étrangères versées dans les activités du bâtiment, des travaux publics et des services gaziers et pétroliers, a indiqué le responsable de l'entreprise organisatrice "Souf-Foire", Abderraouf Saddouki.

De même, des opérateurs économiques et représentants d'entreprises opérant en Algérie, des organismes administratifs, des entreprises publiques d'assurance et des institutions bancaires devront également prendre part à cette manifestation économique pour vulgariser leurs services et avantages accordés en termes d'octroi de prêts et de facilités.

Cette manifestation devra être mise à profit par les participants pour échanger les expériences dans les domaines de la construction, travaux publics et installations pétrolières, et établir des relations avec des entreprises étrangères et intervenants dans le domaine des équipements industriels, installations et maintenance.

Cet évènement sera aussi une occasion pour les participants étrangers et nationaux pour conclure des contrats et partenariats.

Le programme prévoit également l'animation d'une série de communications ayant trait au thème de cette manifestation.

Initié par l'entreprise "Souf-Foire" avec le concours de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur et la wilaya d'Ouargla, ce salon s'assigne comme objectifs l'encouragement et l'attrait des investissements dans les domaines du bâtiment, travaux publics et installations pétrolières, la relance de développement dans le sud du pays et la promotion du climat des affaires et des opportunités d'exportation, ont indiqué les organisateurs.