Maroc: A la Semaine verte de Berlin, les produits de terroir marocains suscitent un vif intérêt

Berlin — Le pavillon du Maroc à la 88ème édition de la Semaine verte internationale de Berlin (19-28 janvier) accueille un nombre important de visiteurs étrangers, notamment des Allemands, attirés par la richesse, la diversité et l'authenticité des produits de terroir marocain.

A l'instar des précédentes éditions, la participation du Royaume à cet événement, organisée par l'Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (Morocco FoodEx) sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, est remarquable grâce à un pavillon de 623m² exposant la qualité et les nouveautés des produits de terroir marocains.

Parmi les produits exposés par les 20 coopératives marocaines sélectionnées pour cette édition figurent l'huile d'olive, l'huile d'argan, le safran, les épices, les dattes, le couscous, les huîtres, ou encore les produits dérivés de la rose. Ces produits locaux ont impressionné un grand nombre de visiteurs et de professionnels étrangers du Salon, qui ont fait part de leur admiration pour le large éventail des produits marocains authentiques.

L'art culinaire marocain a été aussi en vedette dès les premiers jours de cet événement international, en permettant à des centaines de visiteurs de découvrir ses multiples saveurs et ses mille et une facettes.

Manuel, un visiteurs allemand du Salon, a déclaré à la MAP que le pavillon marocain offre l'opportunité de découvrir la richesse du secteur agroalimentaire du Royaume à travers les divers produits locaux exposés, relevant qu'il veille à visiter chaque édition de ce salon international avec sa famille pour connaître les autres cultures mondiales, y compris celle du Maroc.

La participation du Maroc à la Semaine verte de Berlin vise à faire connaître les produits agro-alimentaires du Royaume, notamment les produits de terroir, mais également à renforcer les exportations des produits agroalimentaires et d'explorer de nouveaux débouchés pour l'offre marocaine dans le circuit international.

Créée en 1926, la Semaine Verte internationale de Berlin est l'une des plus grands rassemblements mondiaux consacrés à l'alimentation, à l'agriculture et à l'horticulture. Elle regroupe consommateurs, décideurs, opérateurs des chaînes de distribution et chercheurs en innovation agricole.

L'édition de cette année, qui réunit plus de 1.400 exposants représentant une soixantaine de pays sur une superficie de 118.000 m², devrait accueillir plus de 300.000 visiteurs, selon les organisateurs.