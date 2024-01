Maroc: Chichaoua - Engagement sans faille de l'INDH en faveur de l'inclusion économique des jeunes et l'amélioration de leurs revenus

Chichaoua — Forte de ses grandes réalisations, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans le cadre de sa phase 3 accorde un intérêt particulier à la jeunesse, comme c'est le cas au niveau de la province de Chichaoua où, ce chantier de règne a été porteur d'un grand espoir et de solutions appropriées pour nombre de jeunes désireux d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat par la grande porte.

Cet engagement sans faille de l'INDH, grâce à sa philosophie, son pragmatisme et sa démarche novatrice basée sur des résultats concrets, a permis au jeune, Aouida Oualid, qui épousait, pendant longtemps ce rêve de devenir jeune entrepreneur, de monter son propre projet baptisé «Gloamingo SARL», une entité spécialisée dans la fabrication des totems éclairées, la customisation des optiques, l'éclairage intérieur et extérieur, les signes rétro-éclairés, l'électricité et le diagnostic auto, et la reprogrammation.

Inscrit dans le cadre du Programme de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes », ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'Initiative et la Fondation de Recherche, de Développement, et d'Innovation en Sciences de l'Ingénierie (FRDISI).

Ce projet se fixe pour mission d'offrir un service de qualité et à un prix raisonnable et à la portée du pouvoir d'achat des clients, l'amélioration du revenu et la création de l'emploi au profit des jeunes.

%

D'un montant total de 166.756,00 DH dont, 100.000 DH comme contribution de l'INDH et 66.756 DH à la charge du propriétaire, ce projet comprend l'acquisition du matériel et des équipements nécessaires et la mise en place d'un atelier dédié à la fabrication des outils d'éclairage (lampes, totems....etc).

Approché par la MAP, Aouida Oualid, propriétaire du projet a rappelé que l'idée de son projet trouve son fondement dans la passion qu'il éprouvait depuis son jeune âge pour tout ce qui est en rapport avec le bricolage ce qui, a-t-il dit, l'a poussé par la suite a opté pour la mécano-électronique, comme filière d'étude et de formation en matière d'industrialisation et du design.

« Après l'obtention de ma licence professionnelle dans ce domaine, j'ai effectué plusieurs stages au sein de plusieurs entreprises, avant de prendre la décision de créer et de développer mon propre projet, grâce à l'appui financier de l'INDH et à l'encadrement et à l'orientation de la FRDISI », s'est-il félicité.

Par la même occasion, il a mis en relief la Haute Sollicitude Royale et l'intérêt tout particulier qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la jeunesse, à leur émancipation, à la création de leurs propres projets, et à leur inclusion économique.

Dans une déclaration similaire, Meriem Madouch, représentante de la Fondation de Recherche, de Développement et de l'Innovation en Science de l'Ingénierie, a mis l'accent sur le rôle de taille que joue la Fondation en tant que partenaire de l'INDH au niveau provincial notamment, en termes d'accompagnement et d'encadrement des jeunes porteurs de projets.

Et de poursuivre que le programme « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes » de l'INDH a permis de créer d'importantes opportunités de travail pour les jeunes de la province et de monter leurs propres projets, outre la valorisation des produits de terroir.

« Depuis son lancement officiel en 2020, ce programme a permis d'améliorer remarquablement les conditions des jeunes et de promouvoir l'économie dans cette partie du territoire national », s'est-elle félicitée, faisant part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour l'attention particulière que le Souverain accorde aux jeunes.

Le programme 3 de l'INDH « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » repose sur une démarche qui consiste en le renforcement de l'employabilité de cette catégorie sociale, le soutien à l'entreprenariat et le développement d'une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales en adoptant l'approche filière.

Ciblant les jeunes âgés en 18 et 34 ans, ce programme vise à augmenter le revenu des bénéficiaires, par le lancement d'une nouvelle génération de projets d'inclusion économique des jeunes favorisant leur employabilité et faciliter l'accès à l'entreprenariat.