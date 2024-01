Maroc: La préservation du patrimoine ancestral amazigh au centre d'une rencontre à Paris

Paris — La préservation du patrimoine immatériel ancestral amazigh en tant que composante essentielle de l'identité nationale marocaine a été mise en avant, samedi soir à Paris, à l'occasion de la célébration du Nouvel An Amazigh "Yd'Ennayer" 2974.

Lors d'une rencontre-débat initiée par les associations "Al Wasseela" et "Ouled Noumer" et les Consulats généraux du Maroc à Paris et à Colombes, en partenariat avec la Fondation Maison du Maroc, l'accent a été mis sur la richesse du patrimoine culturel immatériel ancestral amazigh du Royaume, "véritable trésor", ainsi que sur son rôle dans la préservation de la diversité culturelle marocaine.

Intervenant à cette occasion, le directeur artistique du Festival Timitar à Agadir et fondateur de "Visa For Music" (VFM), Brahim El Mazned, a indiqué que "la richesse culturelle qui compose notre identité plurielle est importante pour préserver notre patrimoine immatériel commun".

Saluant la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'instaurer le 14 janvier jour national officiel férié, à l'instar du premier Moharram de l'année de l'Hégire et du Jour de l'an du calendrier grégorien, M. El Mazned a fait observer que cette Initiative Royale a été vivement accueillie par l'ensemble des Marocains.

Mettant en avant la diversité des événements culturels programmés aussi bien au Maroc qu'à l'étranger pour les festivités célébrant cette année amazighe, il a noté que celles-ci ont englobé une gamme variée d'activités telles que des concerts, des débats et des expositions.

De son côté, le professeur à la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines d'Ait Melloul - Université Ibn Zohr Agadir, Lahoucine Bouyaakoubi, a insisté sur l'impératif de s'engager activement dans la préservation de la langue et de la culture amazighes, considérées comme une richesse nationale et un patrimoine commun à tous les Marocains.

"Il devient impératif de prendre davantage de mesures pour préserver cet héritage, menacé par l'oubli, en particulier la langue qui le véhicule", a-t-il dit, appelant les Marocains du monde (MDM) à jouer le rôle de trait d'union pour les générations futures.

La présidente de l'Association "Al Wasseela", Malika El Bouchtaoui, a, quant à elle, souligné la nécessite de promouvoir la culture amazighe en tant que composante majeure culturelle et patrimoniale de l'histoire multiculturelle du Royaume, appelant l'ensemble des MDM à contribuer à sa préservation.

"Pour la transmission de notre culture marocaine multiple, nous comptons sur chacun d'entre vous, afin qu'ensemble, la lumière du Maroc continue de briller", a-t-elle dit.

Cette rencontre-débat, placée sous le thème "le patrimoine ancestral se fête en musique en hommage à la Terre", a été suivie d'une soirée musicale qui a captivé un public de divers horizons, qui s'est offert la possibilité d'admirer des mélodies envoûtantes et des chants emblématiques de la musique amazighe présentées par, entre autres, les troupes "Ribab Fusion" et "Ahwach France Tiznit".

Cet événement, qui s'est déroulé dans une ambiance festive et chaleureuse, en présence, tout particulièrement, de la consule générale du Maroc à Paris, Nada Bakkali Hassani, la Consule générale du Maroc à Colombes, Hiba Iraki Housseyni, le consul général du Maroc à Orly, Mohamed El Hjiri, d'élus locaux, d'académiciens, de chercheurs, d'acteurs culturels et associatifs marocains et français, a été également marqué par une exposition de produits artisanaux reflétant les spécificités et la richesse de la culture amazighe marocaine.

Les traditions vestimentaires ont été aussi à l'honneur lors de cette manifestation qui a permis à l'assistance de s'imprégner de la culture amazighe dans ses différentes facettes et manifestations. Elle leur a aussi permis de profiter d'un moment de partage des saveurs culinaires typiquement amazighes.