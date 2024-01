Ethiopie: Les touristes ont affirmé que les caractéristiques uniques de l'épiphanie éthiopienne doivent être promues.

<strong>Addis Abeba, le — Les touristes qui ont assisté au festival de l'Épiphanie à Janmeda, à Addis-Abeba, ont suggéré que les caractéristiques uniques de cette fête devraient être davantage promues dans le monde entier.

Les touristes sont étonnés de voir l'immense rassemblement de fidèles de l'église orthodoxe éthiopienne vêtus de blanc, les chorales composées d'élèves de l'école du dimanche et les prêtres présenter des chants religieux et des prières.

Timket, la fête de l'Épiphanie en Éthiopie, est l'une des fêtes les plus importantes et les plus sacrées chez les chrétiens orthodoxes éthiopiens qui est célébrée le 19 janvier de chaque année.

Il convient de rappeler que, le 11 décembre 2019, l'UNESCO a inscrit l'Épiphanie éthiopienne en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Assistant au festival pour la première fois, le Français Hugo Pilkington, l'un des participants a indiqué à l'agence de nouvelles éthiopienne, que l'Éthiopie est unique parmi les pays africains, par son histoire et sa culture.

"Je ne pense pas que les Français sachent que quelque chose comme ça existe. C'est donc incroyable de voir l'unité, la paix et l'amour entre les chrétiens qui célèbrent Timket", a-t-il ajouté.

Hilary Thomson, une autre touriste de l'Angleterre, a déclaré que cette glorieuse et magnifique célébration doit être visité par l'ensemble de la population, en particulier par les chrétiens qui aiment ce type d'événements culturels et religieux.

La fête de l'Épiphanie devrait être bien préservée, a-t-elle souligné.

"Je suis très heureuse de venir ici et de voir l'unité, la paix et l'amour entre les chrétiens qui célèbrent l'Épiphanie. J'aime tous les jeux des ecclésiastiques et la cérémonie", a ajouté Hilary.

Hilary pense que l'Éthiopie devrait s'efforcer de mieux promouvoir le festival estimant que le monde ne sait pas grand-chose sur le festival de l'Épiphanie et invite les médias à promouvoir les caractéristiques uniques de l'Épiphanie afin d'attirer davantage de touristes.

Elle a ajouté que le gouvernement et les opérateurs touristiques devraient travailler ensemble pour promouvoir le festival, qui rassemble de nombreuses personnes dans un esprit d'unité.