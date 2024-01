Algérie: Concert de solidarité avec la Palestine animé par 150 artistes algériens à Alger

ALGER — Une pléiade d'artistes algériens accompagnés par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, ont animé samedi soir un concert de solidarité avec la population de Ghaza en proie à un génocide perpétré par l'entité sioniste.

La soirée placée sous le slogan "Paix pour la Palestine" et organisée à l'Opéra d'Alger, s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, de la ministre de la Culture et des arts, Soraya Mouloudji, de membres du Gouvernement, de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Abu Aïta et du président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguett et de la délégation l'accompagnant, ainsi que des représentants du corps diplomatique étranger accrédité en Algérie.

La chorale de l'Ecole de Ain Benian a inauguré la soirée avec la chanson "Notre maison El-Qods", écrite par Mustapha Alouan, avant l'interprétation d'un morceau classique intitulé "La force du destin" de l'italien Giuseppe Verdi.

La chanson "Win El Malayine" a été interprétée à l'occasion par Manel Gharbi et "Zahrat El Madaïne" par Nada Erayhane.

Le public a également vibré au rythme d'extraits musicaux exécutés par la Chorale polyphonique d'Alger, dont la chanson "Leve Palestina" de l'artiste palestinien exilé en Suède, George Totari.

L'artiste Hassan Kechache a entonné des poèmes révolutionnaires du célèbre poète palestinien Mahmoud Darouiche sur les souffrances du peuple palestinien et son aspiration à la liberté et à l'affranchissement du joug colonial.

La ministre de la Culture et des Arts a indiqué que "les artistes algériens ont voulu à travers ce gala de solidarité, exprimer leur soutien au peuple palestinien résistant, au nom de l'Algérie, peuple et dirigeants, précisant "qu'environ 150 artistes ont réalisé des oeuvres sur la cause palestinienne, qui est, comme l'a souligné le président de la République, une cause nationale par excellence".

Mme Mouloudji a ajouté que "la voix des artistes sera aujourd'hui pour affronter l'obscurantisme et la violation flagrante des droits de l'homme que nos frères palestiniens subissent à Ghaza", mettant en avant la possibilité d'organiser de telles activités artistiques en solidarité avec Palestine."

Pour sa part, le directeur général de l'Opéra d'Alger, Abdelkader Bouazzara a indiqué que ce gala dont les recettes seront versées au peuple palestinien "est un signe de solidarité et d'engagement envers les Palestiniens qui subissent le martyre dans la Bande de Ghaza".

De son côté, l'ambassadeur de la Palestine en Algérie a salué cette initiative qui exprime le soutien et la solidarité du peuple algérien avec la Palestine ainsi que la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne.

A leur tour, plusieurs artistes ont exprimé, dans des déclarations à l'APS, leur joie et leur fierté de participer à ce gala de solidarité, saluant cette initiative qui se veut une passerelle artistique pour traduire la profondeur des sentiments de solidarité des artistes algériens avec les souffrances quotidiennes du peuple palestinien dans la bande de Ghaza".