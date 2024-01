Ile Maurice: Athlétisme - Alteo renouvelle son soutien à Jérémie Lararaudeuse

Engagé dans la course olympique pour Paris 2024, le recordman du 110 mètres haies, Jérémie Lararaudeuse peut de nouveau compter sur le soutien d'Alteo. Le groupe, acteur économique incontournable dans l'Est, a récemment réitéré son soutien au hurdler de 22 ans. Ce dernier se trouve dans la dernière ligne droite pour participer aux Jeux olympiques 2024 à Paris. Et Alteo, fortement engagé envers les sportifs, parrainera pour une 3e année consécutive les études et l'entraînement de notre compatriote, actuellement en France, pour mieux se préparer.

Valider son ticket pour les Jeux olympiques prévus du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, tel est l'objectif principal de l'athlète mauricien pour cette saison. Pour ce faire, il est prévu que Jérémie participe à plusieurs compétitions de niveau international à commencer par les 19eᣵ Championnats du monde d'athlétisme en salle, qui se dérouleront du 1eᣴ au 3 mars 2024 à Glasgow.

«Alteo a à coeur d'encourager les sportifs à exploiter leur potentiel, à atteindre leurs objectifs et à devenir des modèles pour les autres jeunes Mauriciens. Nous avons décidé de renouveler notre soutien à Jérémie, car nous croyons en lui. Nous sommes convaincus qu'il fera, une nouvelle fois, honneur au quadricolore. Il a un potentiel considérable et nous désirons lui donner les moyens nécessaires pour qu'il puisse pleinement exploiter ses capacités», souligne Fabien de Marassé Enouf, le CEO d'Alteo.

Depuis 2022, il a étoffé son palmarès en battant le record national du 110 mètres haies, qui était détenu depuis 1992 par Judex Lefou et a amélioré ce chrono à plusieurs reprises. Jérémie a, aussi, remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Afrique 2022 qui avaient été organisés à Maurice.

«Cela fait deux ans que je bénéficie de l'aide du groupe Alteo qui représente pour moi plus qu'un simple sponsor, mais bien une famille. L'athlétisme est souvent considéré comme un sport individuel, mais pour moi, sans soutien et sans encadrement, on ne peut pas aller loin. En arrivant en France, j'étais dans le Top 1 000 au niveau mondial et, aujourd'hui, je me retrouve parmi les 45 meilleurs. Et tout ceci grâce à l'indéfectible soutien d'Alteo et de la fondation Positive Delta. Les Jeux olympiques prévus à Paris cette année sont d'une importance capitale pour tous les athlètes et je ferai tout mon possible pour y participer», confie Jérémie Lararaudeuse.

Pour rappel, Positive Delta, la fondation représentant Jérémie, a été créée par les ex-athlètes Christophe et Jessica Du Mée. L'objectif de cette organisation est de contribuer positivement à la communauté en soutenant des projets sociaux et environnementaux, tels que la promotion du sport et l'éducation. «Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au groupe Alteo pour sa passion et son engagement dès le début de ce projet en 2022. C'est grâce à ses encouragements et à son soutien que Jérémie peut poursuivre ses rêves et hisser le drapeau mauricien vers de nouveaux sommets», conclut Christophe du Mée.

Palmarès

Médaillé d'Argent - Championnats d'Afrique Seniors

Médaillé d'Argent - Championnats d'Afrique U20

Médaillé d'Argent - Jeux d'Afrique de la Jeunesse

Dans le Top 8 des Jeux d'Afrique, Championnats d'Afrique Seniors

Médaillé d'or - Jeux des îles de l'océan Indien 2019

Records de Maurice

110m Haies - 13s54

60m haies - 7s78