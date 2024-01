Tunisie: Le temps de l'unité - La Chine et la Tunisie célèbrent six décennies d'alliance solide

Le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Tunisie a été le théâtre d'une brillante démonstration de coopération bilatérale, soulignant l'harmonie et l'évolution constante de liens qui ont su résister aux défis du temps.

Vendredi soir, Tunis a été le théâtre d'une cérémonie mémorable, réunissant des personnalités éminentes pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Tunisie. L'événement a été rehaussé par la présence distinguée de SEM. Wan Li, ambassadeur de Chine en Tunisie, et de M.Mounir Rjiba, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

La salle de réception a également accueilli plusieurs conseillers de la présidence de la République, de la présidence du gouvernement et des représentants éminents du corps diplomatique, ajoutant une dimension internationale significative à cette célébration marquante, ce qui témoigne de l'importance que les deux pays accordent à cette amitié de longue date, ancrée dans l'histoire et orientée vers l'avenir. Les discours de l'ambassadeur chinois et du secrétaire d'État ont captivé l'audience en revenant sur l'histoire riche et les liens indéfectibles qui unissent la Chine et la Tunisie depuis les années soixante.

Les relations diplomatiques entre les deux nations, qui se distinguent par plusieurs caractéristiques, ont parcouru un chemin remarquable au cours de ces six dernières décennies, évoluant de manière constante et affirmant leur engagement mutuel. Malgré les différences notables dans les systèmes sociaux et les idéologies, la Chine et la Tunisie ont maintenu des relations empreintes de respect mutuel, établissant un modèle de partenariat basé sur l'égalité et la coopération. Cette capacité à transcender les divergences souligne la maturité et la solidité de leur alliance.

En outre, la cérémonie a révélé la convergence de vues entre les deux pays sur des questions cruciales touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures. Cela témoigne d'une compréhension partagée des enjeux mondiaux, renforçant leur coopération dans des domaines tels que l'économie, la technologie et les affaires internationales. Le partenariat sino-tunisien a aussi évolué de manière continue, s'adaptant aux évolutions mondiales tout en maintenant une stabilité remarquable. Cet engagement sur le long terme entre la Chine et la Tunisie a favorisé un échange fructueux, contribuant au développement économique et culturel des deux nations.

Une amitié qui perdure

SEM. Wan Li, ambassadeur de Chine en Tunisie, a souligné la longue histoire de l'amitié sinotunisienne, remontant à 1964, marquée par des moments clés tels que la visite du Premier ministre chinois en Tunisie. Et malgré les évolutions internationales, ces relations ont perduré au cours des six dernières décennies. Li Wan a aussi insisté sur le respect mutuel, le développement commun, l'échange et la compréhension, soulignant l'engagement des deux pays envers la solidarité et la préservation des intérêts communs. Par ailleurs, la réunion entre le président chinois, Xi Jinping, et le Président Kaïs Saïed, lors du sommet de Riyad, a été mise en avant.

Durant cette rencontre, les deux dirigeants ont établi des consensus importants pour guider le développement des relations bilatérales. L'ambassadeur a aussi mis en lumière la diversité des échanges entre les deux pays, allant des festivals culturels aux efforts d'apprentissage mutuel de la langue chinoise et de la culture traditionnelle. La coopération dans des domaines tels que la médecine chinoise a également été soulignée, montrant une proximité croissante entre les deux peuples. Li Wan a ensuite abordé les défis mondiaux actuels, soulignant l'engagement de la Chine à collaborer avec la Tunisie pour construire une communauté d'avenir axée sur le développement commun, la paix, la sécurité mondiale et l'inspiration mutuelle entre les civilisations.

L'ambassadeur a également exprimé la volonté de renforcer la coopération sino-tunisienne dans divers domaines, tout en appelant à la construction d'un monde ouvert, inclusif et pacifique. Il a souligné la position de la Chine en faveur de l'équité, de la justice et de la démocratisation internationale, affirmant son engagement envers la coopération mondiale pour un avenir meilleur. Selon l'ambassadeur, après 60 ans, la coopération sino-tunisienne entre dans une ère nouvelle, avec la perspective d'une relation toujours plus glorieuse.

Vers de nouveaux horizons

Pour sa part, M. Ben Rjiba n'a pas manqué de souligner la profondeur historique des liens unissant les deux nations. Remontant à 1964, ces relations sont imprégnées des brillantes civilisations partagées, démontrant une continuité à travers les siècles. Le secrétaire d'État a rappelé les instants marquants de ces six décennies d'amitié et de coopération. Les visites de haut niveau, les concertations régulières, le respect mutuel et une coopération fructueuse ont été évoqués comme des piliers essentiels de cette relation bilatérale. La rencontre historique des présidents des deux pays en décembre 2023 a particulièrement retenu l'attention, traçant une nouvelle voie de coopération basée sur la confiance, la solidarité et le codéveloppement.

Cette coopération a donné naissance à d'ambitieux projets d'infrastructure et de développement dans des secteurs prioritaires tels que l'eau, la santé et la jeunesse. La diversité des projets témoigne ainsi de l'engagement mutuel à renforcer les liens entre les deux nations. L'inauguration récente de l'Académie diplomatique internationale de Tunis a été saluée comme un symbole puissant de la coopération sino-tunisienne. Présidée par le Chef de l'État, Kaïs Saïed, en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, cette institution incarne le début d'une série de célébrations marquant ce 60e anniversaire. Les échanges culturels et humains, autre pilier de cette coopération bilatérale, ont connu un nouvel élan avec la décision de la Tunisie d'exempter les touristes chinois de l'obligation de visa.

Cette mesure vise à faciliter les voyages et à stimuler le tourisme tunisien, anticipant ainsi des échanges enrichissants entre les deux peuples. Mounir Ben Rjiba a aussi souligné le désir d'une coopération au plus haut niveau, mettant en avant les progrès technologiques et les performances économiques de la Chine qui continuent d'impressionner le monde. Il a également souligné le partage de valeurs communes, notamment les droits de l'homme, la paix et la condamnation commune de l'agression israélienne contre la Palestine.