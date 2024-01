Afrique: CAN 2023 / Groupe E (2e journée) Tunisie-Mali (1-1) - Un goût d'inachevé !...

Sans round d'observation, nos joueurs sont entrés dans le vif du sujet avec un jeu totalement porté vers l'offensive. A peine deux minutes de jeu et le coup franc direct de Anis Ben Slimane est repoussé par le portier malien. Deux minutes après, Elias Achouri, parti sur la gauche, adressa un tir qui frôla la transversale (4').

Et alors qu'on croyait notre team national bien parti pour ouvrir le score, mais il allait être surpris par le Mali sur sa première occasion du match: suite à un bon enchaînement collectif, Lassine Sinayoko adressa un tir croisé du pied gauche, poteau rentrant, et le ballon de surprendre Ben Saïd (10').

Un joli but, du reste, mais venu contre le courant de jeu. Et nos joueurs de repartir à la bataille pour redresser la barre dix minutes après grâce à une jolie action collective : servi par Anis Ben Slimane, Ali Abdi centra de la gauche pour Hamza Rafi a qui n'avait qu'à compléter le travail en adressant un tir puissant et cadré qui laissa le portier malien pantois (20').

Suite à ce but d'égalisation, les débats se sont poursuivis aussi disputés que serrés. A tout moment, chacun des deux protagonistes pouvait doubler la mise, en deuxième mi-temps notamment. Une deuxième mi-temps durant laquelle nos joueurs ont su casser le rythme imposé par les Maliens. Tantôt baissant le rythme, tantôt l'accélérant, Youssef Msakni et ses camarades auraient pu, s'ils avaient pressé un peu plus, arracher la victoire.

D'ailleurs, Ltaief était à deux doigts de signer le but de la victoire, mais son tir puissant est dévié in extremis en corner par le portier malien. Au fi nal, l'équipe nationale s'est contentée d'arracher le nul au Mali. C'est toujours mieux qu'une défaite bien que nous soyons restés sur notre faim jusqu'au bout d'une nuit qui fut longue