Madagascar: Herisoa Randriatsizafy - Une Malgache au «The Voice Belgique»

Herisoa Randriatsizafy fait sensation à The Voice Belgique, portant fièrement les couleurs de Madagascar. Elle a brillé dès sa première performance devant le grand public, impressionnant d'emblée tous les coaches.

Herisoa Randriatsizafy prend d'assaut la scène de la 11e édition de The Voice Belgique, débutée le 16 mardi, avec une performance remarquable dès l'étape des «Blinds». L'artiste malgache a séduit le jury en interprétant la chanson «Anyone» de Demi Lovato, la propulsant ainsi vers la phase suivante qui est «Les duels» qu'elle affrontera avec un autre candidat. Sa voix magique a réussi à retourner tous les coaches, parmi lesquels Christophe Willem, Mentissa, Hatik et Bj Scott. «C'était vraiment une surprise pour moi, comme mon inscription à The Voice Belgique. Ce n'est pas moi qui me suis inscrite, mais une amie l'a fait à mon insu. Elle est arrivée chez moi en criant tu as été prise !, je lui ai répondu prise à quoi ?, elle m'a répondu tu vas beaucoup m'aimer ou me détester, mais je t'ai inscrite à The Voice », raconte-t-elle.

Première fois

Actuellement en préparation pour la phase «Les duels», elle reste dans l'incertitude quant à la chanson qu'elle interprétera et son adversaire, puisque la diffusion de la phase «Blinds» est en cours pour les autres candidats.

Herisoa, habituée à chanter sous la douche et dans sa voiture, a débuté sur scène il y a un peu plus d'un an dans un petit karaoké près de chez elle. Sa première prestation publique à The Voice Belgique a été une expérience intense et magique. «C'était ma première fois, qui était très stressante pour moi. J'ai failli pour ainsi dire ne plus tenir sur mes jambes. C'était vraiment intense, nouveau et magique, et je pense que mon étonnement quant aux buzzs s'est fait ressentir dans ma voix», confie-t-elle. Plus de vingt mille vidéos ont été soumises pour accéder aux castings, et la vidéo de cette talentueuse Malgache a été sélectionnée pour briller à The Voice Belgique.