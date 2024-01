Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - CFFA élimine in extremis Fosa, Disciples FC confirme

AS Fanalamanga affrontera CFFA en demi-finales, et Disciples FC sera opposé à Elgeco Plus. Les matches du Final 4 auront lieu mercredi, au By Pass.

Le carré d'As formé. Les quatre équipes demi-finalistes de la Coupe de Madagascar sont connues à l'issue des quarts de ce week-end, à l'Elgeco Plus stadium au By Pass.

Samedi, sous la pluie incessante qui a rendu le terrain glissant, CFFA d'Analamanga élimine au bout du suspense, par 3 à 1, Fosa Juniors FC de Boeny, après les tirs au but. Le Barea Chan Donga et le défenseur Andry Max des Félins ratent les deux premiers tirs si les défenseurs centraux Rova et Ginho d'Andoharanofotsy ont transformé de leur côté les leurs. Le Majungais Fely marque, par la suite, le troisième tir et le Barea Lalaina a, lui aussi, assuré le sien. Le latéral droit des Barea, Nicolas, a mis par la suite une croix sur l'aventure du Fosa en envoyant la balle hors cadre.

Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge, au terme du temps réglementaire et jusqu'au coup de sifflet final de la prolongation. Le club champion en titre a essayé d'imposer son jeu en première période. Le tir cadré de l'ancien joueur du CFFA, Carlos, a été arrêté par le portier, Micka (20e). La frappe en puissance du même Carlos, servi en corner par Dax, s'est envolée au-dessus de la transversale (38e). L'équipe d'Andoharanofotsy a eu, elle aussi, deux occasions nettes, en l'occurrence le duel raté du Barea Lalaina, seul face à Joma (24e) et le tir de Bertho dégagé par le troisième gardien de but des Barea Chan (33e).

%

Au retour des vestiaires, Rova rate la finition alors que Joma n'est pas arrivé à capter le ballon au premier poteau (46e). Lalaina a pu, par la suite, éliminer le portier, mais son tir a atterri dans le petit filet (68e). Dans le dernier quart d'heure, les Félins ratent deux buts tout faits. Devant le but, Fely a mis, de sa tête, le ballon hors cadre et la puissante frappe de Rova a abouti dans les mains de Micka (88e).

Confirmation

CFFA est donc à deux pas d'un deuxième titre, après celui en 2021. «Nous avons bien préparé ce match depuis le Grand Tournoi. Nous n'avons interrompu l'entraînement que pendant les fêtes. Nous avons opté pour le rajeunissement et cela a marché», confie Titi Rasoanaivo, coach du CFFA.

«Nous étions en sous-effectif. Nous avons aligné quatorze joueurs au lieu de vingt-cinq, car il faut encore attendre la régularisation de transfert de certains joueurs. Nous cherchons encore l'automatisme entre les anciens et les nouveaux», souligne le coach Franck Rajaonarisamba. Le premier quart du samedi a été à sens unique. Le club finaliste de la dernière édition de la Coupe, AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro a laminé sur un score fleuve de 6 à 1, l'Asa de Diana. Gildas et Georgino signent chacun un doublé en première période, Bansé et Fabien ont rajouté un but chacun en deuxième mi-temps. L'unique but du club du Nord a été signé Oelinot (32e).

Les deux autres quarts ont eu lieu hier. Disciples FC a confirmé sa suprématie contre Ajesaia. L'équipe du Vakinankaratra a arraché la victoire, grâce au penalty transformé par Armando (44e). Le club tenant du titre, Elgeco Plus, est à deux pas de la conservation du sacre après avoir écarté Mama FC, par un à rien, réalisation de Jean Yves, l'ancien joueur de Fosa appelé en renfort pour cette phase finale de la Coupe (37e). Les demi-finales auront lieu mercredi au By Pass. AS Fanalamanga sera opposé à CFFA à 11 heures, et le choc entre Disciples FC et Elgeco Plus programmé à 14 heures.