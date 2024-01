Madagascar: Badminton / Mada - Et de deux pour Thierry, onzième titre pour Aina

Les championnats de Madagascar des épreuves individuelles seniors se sont déroulés, ce week-end à Ampefiloha. Thierry Razafimahatratra et Aina Razanamaly conservent leur titre respectif.

Confirmation. Les champions de Madagascar en titre, en simple série A, conservent leur sacre respectif. Le sommet national des épreuves individuelles des seniors s'est tenu ce week-end, au gymnase de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha. Le badiste du club Saint-Joseph, Thierry Tianarivo Harison Razafimahatratra, ajoute une deuxième étoile catégorie élite série A à son palmarès, en s'imposant par 2 sets à 1, contre le champion national de 2020, Keman Randriamalala du Baobad.

Le champion en titre arrache le premier set (21/16) avant que Keman égalise dans la souffrance (23/21). Le double champion national assure, par la suite, le troisième et dernier set (21/19). « C'était une finale très disputée. J'ai essayé de m'imposer à l'entame de chaque set et de mener afin de pouvoir gérer la rencontre dans la sérénité », confie Thierry Razafimahatratra.

Ce dernier est un habitué du titre national depuis son très jeune âge. Il a raflé le titre de champion de Madagascar des catégories U13, U15, U17, série B, et voilà le deuxième sacre en série A. «Je n'ai pas pu me préparer suffisamment. Physiquement, j'ai lâché au fil de la rencontre (...) Il a toujours mené et j'ai eu du mal à revenir au score», reconnait Keman. La troisième place est revenue à Tokinirina Razafimandimby du MB2All qui a défait en match de classement le multiple champion national, Haja Marc Vonjinirina du Baobad.

Énième étoile

Du déjà vu, la finale des filles en série A a été une affaire entre badistes du MB2All membres de l'équipe nationale aux Jeux des îles. C'était au moins le quatrième remake, entre elles, en finale du championnat de Madagascar. Soaniaina Razanamaly confirme sa suprématie, un peu dans la douleur, par 2 sets à 0 (23/21 21/19) face à sa coéquipière, Stéphania Razafimamonjiarison.

«J'ai failli perdre le premier set, car elle a déjà mené 20/12. Finalement, j'ai pu égaliser et l'ai emportée. J'ai fait une remontada incroyable. C'était la finale la plus difficile de ma carrière», reconnait Aina. «Après les entraînements intensifs durant le stage de haut niveau en Chine, en vue des Jeux des îles, le volume d'entraînement a vu une baisse considérable. Mes atouts résidaient dans l'expérience et le mental», souligne-t-elle.

Miangola Razafinimanana, du LC SM à Itaosy, complète le podium. Les titres de la série B sont ravis respectivement par Diary Razafintsaroana du St-Jo chez les hommes, et Fanirihasina Rakotovao du SCI d'Itaosy chez les dames. Et les sacrés champions de la série C sont Lahatra Razafindramaro du SCI d'Itaosy et sa coéquipière Jennifer Rahariniaina. Point final sur le sommet national version 2023. Le tournoi d'ouverture de la nouvelle saison 2024 est prévu vers le mois prochain.

L'élection programmée fin avril

Le calendrier électoral établi. Il a été décidé, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération malgache de badminton, ce samedi à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha, que les élections des instances fédérales de la discipline s'étaleront sur deux mois. L'Assemblée générale élective de la Fédération est programmée, en fin avril. Elle sera précédée des élections au niveau des ligues avant fin mars, et celles des clubs, fin février.

L'équipe de la Fédération en exercice, présidée par Jean Aimé Ravalison dit Mota, a tenu samedi, son AGO. Elle a eu, à l'unanimité, l'approbation des quatre ligues affiliées, à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana et Alaotra-Mangoro, après la présentation des rapports technique, moral et financier.

Comme exploit de la précédente saison, Madagascar a ravi deux médailles de bronze en équipes masculine et féminine, aux derniers Jeux des îles sur le sol malgache, l'an passé. Le successeur du président en exercice, qui en est à son troisième mandat, sera donc connu vers le début du mois de mai. En attendant, l'équipe actuelle poursuit ses activités et étrennera, comme chaque année, la saison par le tournoi d'ouverture, une compétition d'envergure nationale, au mois de février.