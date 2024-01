Madagascar: Judo / Sud-Est - Jannick Memin projette de construire un dojo

Vulgarisation. L'expatriée de France, la judokate Jannick Memin, âgée de 33 ans et riche de ses vingt ans de pratique, concocte un projet de développement de la discipline dans sa ville d'origine à Vangaindrano. Ancienne compétitrice convertie en professeur de judo à l'Inter Activités à Paris, actuellement de passage au pays, elle est l'actuelle conseillère technique régionale de la ligue Sud-est, crée le 12 janvier.

La Parisienne est titulaire du grade de 3e dan et du Brevet professionnel de jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) depuis dix ans. « Nous avons un projet de construction d'un dojo et nous organisons une levée de fonds au pays et à l'étranger afin de le réaliser», confie Jannick Memin. «Le but est de rehausser le niveau technique des pratiquants et de préparer des judokas compétitifs aux éventuelles compétitions nationales», poursuit-elle.

«Notre club est apolitique, mais nous avons déjà sollicité le soutien des autorités, le président de la République et le président de l'Union africaine du judo, pour nous accompagner dans la réalisation du projet. L'infrastructure sera également ouverte aux autres sports de combat», précise l'expatriée. Cette dernière a déjà fournie au club du matériel, comme des tatamis, des kimonos et des livres.

Créé en 2014, le club qui compte une centaine de membres, s'est toujours contenté d'utiliser la petite salle du Centre de la jeunesse à Vaingaindrano.

« Depuis, cette année de création du club, j'organise des stages d'une semaine, chaque fois que je passe au pays», ajoute-t-elle. Dans son palmarès, Jannick a été trois fois championne de Paris, junior et sénior des -57kg, classée septième au championnat inter-régions junior, championne de 2e division sénior, compte deux participations au championnat de France de 2e division et une participation au championnat par équipe de 1re division.

Elle pratique aussi du jiujitsu brésilien et est titulaire de la ceinture bleue. Elle a déjà remporté la coupe zone CFJJB en 2016 et vice-championne de la coupe zone des -62kg et toutes catégories la même année.