Madagascar: Mahamasina - Un chauffeur en fuite tue un scootériste

Un scootériste tentait de stopper un taxi-be devant le Bazar du Quartier de Mahamasina. Le chauffeur l'a renversé et trainé sur plusieurs mètres. Il est décédé.

Nambin-tsoa Mickael Randrianavalona, 18 ans, originaire d'Antsirabe, est marié et habite à Anosizato-ouest. Son bébé vient d'avoir quatre mois, ce samedi 20 janvier. Le même jour, il a un tragique accident devant le Bazar du Quartier, à Mahamasina. Il n'y a pas survécu.

Les circonstances du drame, enregistrées par la caméra de surveillance d'un riverain, sont insupportables et choquantes.

D'après la vidéo de trente-six secondes, le jeune père de famille, au guidon d'un scooter, et trois autres motards ont poursuivi un taxi-be, d'Ankadilalana vers Mahamasina. Certains ont raconté que le minibus a écrasé une personne à Tsimbazaza et a pris la fuite. C'est pour cela que les motocyclistes ont décidé de le rattraper. La police essaie encore de vérifier cette version.

En arrivant en face du Bazar du Quartier, le taxi-be a dû ralentir à cause d'un autre véhicule devant lui. C'est à ce moment-là que Mickael l'a dépassé. Il s'est mis en travers de la chaussée.

Bouteilles de bière

Le conducteur s'est arrêté trois secondes. Puis, il a avancé, heurté et traîné Mickael et son deux-roues jusque près de l'église catholique Saint-Joseph.

Indignés, des gens présents sur les lieux, ont couru vers le taxi-be en huant le chauffeur. Ils ont entendu la victime crier : « Oh ! Frère, je suis toujours coincé en dessous ! » Mais le fou au volant de la Mercedes a continué à appuyer sur l'accélérateur jusqu'à ce qu'il soit cerné par une foule en furie.

« Il a encore cherché à s'enfuir. On l'a capturé et beaucoup l'ont tabassé. Des Forces de l'ordre en civil ont débarqué et empêché l'attroupement hostile de le tuer. Il était presque K.O », explique un gardien de parking.

« Il s'est montré très fort en abreuvant les gens d'insultes. Il a placé ses bouteilles de bière près de sa victime. Nous ignorons où il a voulu en venir avec ce geste », enchaine le même interlocuteur.

Le jeune motocycliste a souffert atrocement. Sa partie droite, de la poitrine aux pieds, a été gravement dévastée. Son bras a été broyé. Son casque du genre de celui que l'on utilise sur un chantier, n'a pas protégé complètement sa tête. Il a été admis au service des urgences du HJRA. Mais cela n'a servi à rien.

Une enquête a été ouverte par la brigade des accidents, à Tsaralalàna. Le chauffeur a été mis en garde à vue au sein de ce service après avoir été récupéré dans l'autre commissariat.

« Un homicide volontaire », dit Nofy, la femme de Mickael

« D'après l'enregistrement de la caméra de surveillance que j'ai visionnée, il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'un homicide volontaire. Je ne travaille pas encore et mon bébé a à peine quatre mois. Pourtant, on a tué mon mari de manière délibérée. Quand nous sommes allés à la police, on nous a expliqué que c'était un simple accident. Mais à mon avis, c'était intentionnel. Mon mari s'est déjà arrêté devant le taxi-be, puis le chauffeur est reparti en le télescopant jusqu'à ce qu'il lui ôte la vie », assène-t-elle.

« Tu nous a quittés chéri. C'est trop tôt. Notre bébé a eu quatre mois hier (ndlr : samedi) et tu nous abandonnes déjà. J'ai reçu ton dernier appel, hier matin. Tu m'as demandé si tout va bien. Puis, tu n'avais plus de crédit.... Personne ne te remplacera pour faire parler notre enfant et pour me donner un bisou chaque matin.»