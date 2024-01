Madagascar: Rugby / Tournoi Aroi - La préparation s'intensifie

Le stade Makis Andohatapenaka a été en effervescence, samedi. Divers matches ont été organisés pour les jeunes rugbymen de la catégorie U16 et U18, qui préparent, à l'heure actuelle, leur participation au tournoi de l'Association de rugby de l'océan Indien (Aroi) 2024, prévu les 8 et 9 mars. Celui-ci réunit les iles de l'océan Indien, notamment La Réunion, Maurice et Madagascar.

À première vue, certains joueurs sont doués de talent et ont du gabarit. Avec de la détermination et de la persévérance ainsi que les enseignements des coaches qui suivent de près tous les faits et gestes sur le terrain, Madagascar disposera de joueurs capables d'aller loin. À condition, néanmoins, qu'ils respectent les consignes des entraineurs et suivent un mode de vie sain dans la pratique du sport.

« Madagascar peut aller loin dans le rugby à VII, car notre morphologie est assez proche de celle des Kényans qui percent aujourd'hui sur la scène mondiale du rugby à VII. Ces jeunes qui ambitionnent, d'ores et déjà, d'entrer en équipe nationale, doivent avoir un comportement responsable. Si nos joueurs de rugby à VII, d'il y a dix ans, ont tout donné pour le rugby malgache, les jeunes actuels visent en premier la célébrité devant leurs pairs », confie Martin Nandrianina Rabenja, un quadragénaire venu pour voir le niveau des jeunes joueurs.

À l'approche du mois de mars, les techniciens de Malagasy Rugby veillent au grain pour détecter les joueurs à potentiels. Les entrainements s'enchaineront à partir de cette semaine et s'intensifieront pour atteindre un physique capable de rivaliser avec les joueurs des iles voisines.

Rude concurrence

Andry Randrianantenaina, sélectionneur de la catégorie U16, explique :

« Samedi, nous avons essayé de détecter les points forts et les points faibles de nos jeunes joueurs. Leur point fort réside dans la vitesse et le plaquage, deux armes efficaces en rugby à VII. Leur point faible, c'est toujours le physique par rapport aux adversaires, mais ce n'est pas un grand handicap en rugby à VII, car nous comptons axer notre système de jeu sur l'ADN du rugby malgache : la vitesse et le plaquage. »

Les jeunes joueurs ont montré leur enthousiasme et affiche leur détermination dans cette campagne de recrutement. Selon Tsilaviniaina Randriamampionona, issu du club de l'US Ankadifotsy, son rêve a été d'intégrer l'équipe nationale depuis son jeune âge.

« Cette année, je ferai tout pour convaincre les recruteurs en montrant tout ce que je sais en rugby. »

Pour Safidy Heritiana Tsirava, « la concurrence sera rude, mais je suis prêt à relever le défi en donnant le meilleur de moi-même pour convaincre les recruteurs ».

