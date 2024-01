Madagascar: Ammy Irako Andriamahazosoa - 'L'Église ne cautionne pas l'union homosexuelle'

Le président de la FJKM envoie un message fort à la communauté LGBTQIA+ du pays. Selon lui, l'Église ne cautionne pas l'union de deux personnes du même sexe.

"L'Église protestante réformée de Madagascar (FJKM) est contre l'union et le mariage de deux personnes de même sexe", déclare le pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa, président de l'Église, hier, lors du culte pour débuter l'année pastorale au collège théologique Ivato.

Selon lui, Dieu exige que seul un homme et une femme peuvent être en couple et il est dans le devoir des chrétiens de le réaffirmer à ceux qui ont pris une autre orientation. Lors de son discours, le président du FJKM appelle les adeptes à prier, à se démarquer en tant que chrétien et à respecter les commandements du Créateur. Pour rappel, il y a de cela plusieurs semaines, une déclaration du Pape François sur une possible bénédiction hors liturgie de mariage entre personnes du même sexe a créé la polémique tout de suite après sa publication du côté des chrétiens et surtout des catholiques. Quelques jours après la déclaration, la conférence des évêques de Madagascar donne son avis sur le sujet et essaie de donner plus d'éclairage.

Entre temps, l'ex-numéro Un du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes informe que l'Église ne se soucie guère de l'avis des personnes de l'extérieur, mais se soucie surtout de la volonté de Dieu qu'il faut à tout prix accomplir. La FJKM tentera cette année de poursuive les travaux pour Dieu et en son nom malgré les critiques de certains sur les récentes décisions prises par l'Église. Avec les trois autres chefs de file du FFKM, le Pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa est entré dans le jeu politique préélectoral en initiant le "Andrimaso FFKM" suivi de la formation de la plateforme de médiation avec Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale sans pour autant arriver à réunir les treize candidats à la présidentielle autour d'une même table.