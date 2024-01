Algérie/Burkina Faso: CAN/Algérie-Burkina Faso (2-2) - 'Nous sommes sur le bon chemin'

BOUAKE (Côte d'Ivoire) - Le capitaine de l'équipe nationale de football Riyad Mahrez, a pris ses responsabilités en indiquant que les "Verts" étaient sur "le bon chemin", à l'issue du match nul arraché samedi face au Burkina Faso (2-2), au stade de la Paix à Bouaké, pour le compte de la 2e journée (Gr.D) de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février).

"On a été solides. Honnêtement, je pense qu'on est sur le bon chemin, on n'écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui parlent et qui croient qu'on doit gagner tous nos matchs 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur. On se concentre uniquement sur le terrain", a réagi Mahrez au micro de BeIN Sports à l'issue de la rencontre.

Ayant raté ses débuts dans cette 34 édition en se faisant tenir en échec lundi par l'Angola (1-1), l'Algérie a arraché un point précieux face aux "Etalons", pour préserver ses chances de qualifications aux 1/8es de finale.

Le sociétaire d'Al-Ahli SC (Div.1 saoudienne) reste optimise pour la suite de la compétition, à commencer par le match décisif prévu mardi face à la Mauritanie à Bouaké (21h00, algérienne), où la victoire est impérative pour se qualifier.

"On le fera tout seul, sans l'aide de personne. Il y a le peuple derrière nous, nos familles aussi, on va le faire pour eux sur le terrain. Au risque de me répéter, on est sur le bon chemin", a-t-il assuré.

Très critiqué depuis le début du tournoi, l'ancien joueur de Manchester City (Angleterre) a pris sa défense.

"Je suis plus surveillé que mes coéquipiers, ils viennent à deux ou trois sur moi, c'est dur de me retrouver. J'essaye de bouger, ça va se décompter, je ne me fais pas de souci, j'ai beaucoup travaillé pour revenir en forme", a-t-il conclu.

Au terme de la deuxième journée, le Burkina Faso et l'Angola occupent conjointement la tête du groupe D avec 4 points chacun, devant l'Algérie (2 points), alors que la Mauritanie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient aux 1/8es de finale de l'épreuve.