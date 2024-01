Madagascar: Recherche scientifique - Le directeur du parc Tsimbazaza suspendu

Le directeur du Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza est démis de sa fonction. « Suite au problème récurrent au sein du Parc, Annie Bezandry est suspendue de sa fonction en tant que directeur du Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza, en attendant une nouvelle organisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique », peut-on lire dans une note signée par le Professeur Julien Salava, secrétaire général auprès du ministère de tutelle, le vendredi 19 janvier.

Des employés du parc ont signalé, à maintes reprises, depuis mars 2023, le problème de nourriture auprès de ce site. Entre le mois de mars et le mois de juillet 2023, la pénurie de nourriture a causé la mort de plusieurs animaux, dont six espèces de lémuriens, des « menarana », selon le collège des chercheurs, au mois de juillet 2023. Ce problème est revenu, en ce début d'année, avec la suspension de la livraison des nourritures, depuis le 12 janvier. Oiseaux, bébés lémuriens n'auraient pas supporté le manque de nourriture et en seraient morts, selon des employés du parc. Le directeur du Parc, que nous avons croisé sur place, la semaine dernière, s'est abstenu de tout commentaire concernant ce problème.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en tant que ministère de tutelle du parc, a pris des mesures pour éviter le retour de ce problème. Depuis vendredi, l'approvisionnement alimentaire s'effectue sans interruption. Les employés du parc sont tenus de faire un rapport journalier sur l'évolution de la situation.