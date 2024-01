Madagascar: Maladie infantile - L'épidémie de bronchiolite rebondit

Les cas de bronchiolite repartent à la hausse. Cette maladie peut provoquer la mort si elle n'est pas traitée convenablement.

Des enfants qui ont de fortes températures, allant jusqu'à 40°C, et qui ne baissent pas malgré des médicaments contre la fièvre. Des enfants qui font une détresse respiratoire. Ils sont nombreux, ces derniers temps. « Le thermomètre indique 39,5° C. Je lui ai donné un médicament contre la fièvre, mais au bout de trente minutes, la température revient. Alors qu'on doit attendre quatre heures avant de lui administrer une autre dose. En parallèle, sa fréquence respiratoire s'accélère. Elle est de quarante par minute si la fréquence normale est moins de trente par minute », raconte une mère de famille dont la fille souffre d'une infection virale, hier.

Virus

Une autre mère de famille a connu cette même galère avec sa fille âgée de 1 an. Cette dernière, plus vulnérable, a dû passer quelques jours à l'hôpital.

Les cas de bronchiolite sont fréquents actuellement. Elle est le premier motif de consultation et d'hospitalisation dans les hôpitaux des enfants.

« Les enfants de moins de 1 an sont les plus vulnérables à cette maladie. L'hospitalisation est recommandée lorsque l'enfant souffre de détresse respiratoire. Ou lorsqu'il y a un risque de complication », explique le Dr Lova Ravelomanana, directeur du Centre hospitalier mère/enfant à Ambohimiandra, dans une interview publiée sur la page de la direction de la Promotion de la santé, ce weekend. La bronchiolite commence par un simple rhume, des toux sèches. Puis survient une gêne respiratoire, se traduisant par une respiration rapide et sifflante.

%

« Elle peut conduire à une détresse respiratoire, voire à la mort, lorsque la maladie s'aggrave et n'est pas traitée convenablement », prévient le Dr Nivoarilana Andriamparany, médecin auprès du Centre hospitalier universitaire mère/enfant à Tsaralalàna, dans une vidéo publiée par la direction générale de Fournitures de soin, la semaine passée.

Cette maladie est provoquée par un virus. Elle est évitable. « Éviter le contact d'un bébé avec une personne grippée, car son système immunitaire est encore faible. Il faut également faire attention à l'hygiène. Et éviter de l'exposer au tabac, à la combustion du charbon de bois et au feu de bois. L'allaitement exclusif pendant les six premiers mois est fortement conseillé », recommande le Dr Lova Ravelomanana.