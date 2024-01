Gabon: Une master class pour booster le mental des jeunes et potentiels entrepreneurs

Plusieurs jeunes gabonais, étudiants ; entrepreneurs ; fonctionnaires et les sans-emploi, ont pris part à une master class initiée par Christian Alex Nkombengnondo "Dangher". Du 20 au 21 janvier 2024, deux jours durant, les participants ont été nourri au lait et au miel de la connaissance en développement personnel pour être un excellent entrepreneur, un bon manager.

C'est une master class pas comme les autres.Tout commence par une séance de sport à la Baie des rois au centre ville de la capitale gabonaise, Libreville. Avec leur coach, quelques étirements pour oxygéner le cerveau. Tous les participants venus pour cette activité avaient hâte de commencer leurs exercices. Dans leur tenue de sport et suivant religieusement les consignes de l'entraineur, l'on pouvait lire à travers les regards de certains, l'envie d'apprendre, d'entreprendre, d'avoir une autonomie financière, de créer son propre business.

Certains d'entre eux commençaient à faire des mouvements, mais bien avant, c'est l'initiateur de cette rencontre, Christian Alex Nkombengnondo "Dangher" qui prend la parole. " Nous sommes ici pour des objectifs, ceux d'être des bons entrepreneurs. Il y a que nous devons aussi lutter pour le changement de mentalités. L'on peut se battre pour restaurer les institutions de notre pays, mais sans la restaurations des mentalités, difficiles que les choses changent car ce sont des hommes et des femmes qui font les institutions. C'est l'Homme qui est au coeur de tout. C'est pour dire que la restauration de nos institutions passe nécessairement par le changement de nos mentalités".

Un quart d'heure a suffit pour transpirer et s'en est suivie une marche de près de dix kilomètres. A l'arrivée, une petite séance de relaxation. Pour Andrée Claudia Okome et Cyr Pavlov Moussa-Moussavou, cette initiative épreuve nouvelle et bénéfique. "C'est une première pour moi de participer à une telle initiative. Une initiative que je salue d'ailleurs. En commençant par cette activité sportive, elle nous a permis effectivement d'oxygéner nos cerveaux. Nous avons débuté à 8h30 avec une marche de plus de dix kilomètres avant d'entamer la master class au Bas de Gué-Gué. C'est dire qu'il faut avoir un mental de fer et un corps solide "lâche Andrée Claudia Okome.

Pour Christian Alex Nkombengnondo "Dangher", l'entrepreneuriat est une des voies qui peut sortir les jeunes gabonais du chômage, mais pour y arriver, il faut le respect et l'application de certains principes. Lesquels principes sont physiques et spirituels. Pour lui, il faut cultiver l'estime de soi et l'amour de son semblable entre autres. Aussi, a t-il conseillé aux uns et aux autres de se débarrasser des stéréotypes comme par exemple : "On va encore comment" qui incarne le défaitisme, l'échec, l'abandon... Un bon entrepreneur doit être un bon créateur, un fin et bon observateur. Il doit pratiquer les principes des phares, allumer le cerveau. "Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier" fera sienne la pensée de Martin Luther King.