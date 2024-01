Ile Maurice: SC - Malgré son handicap et ses ennuis de santé, Lacky décroche six unités

Il symbolise résilience et persévérance. Lacky Ramdyah, 17 ans, originaire de Belvédère à Lallmatie, force le respect. Malgré ses nombreux ennuis de santé, il a décroché haut la main six unités aux examens du School Certificate (SC).

Du haut de ses 17 ans, cet élève du collège Royal de Curepipe (RCC) fait la fierté de ses parents, de ses amis, de ses camarades collégiens et du corps enseignant. A l'annonce des résultats jeudi, l'adolescent, qui a de gros ennuis de santé, a appris qu'il a décroché ses six unités, non sans un effort immense derrière. Cela alors qu'il ne s'était pas rendu au collège pendant toute une année en Grade 9, qu'il ne pouvait plus s'y rendre tous les jours en Grade 11 et qu'il ne prenait aucune leçon particulière. Il a bienveillamment accepté de partager son histoire...

Lacky Ramdyah est en proie à plusieurs complications de santé, parmi lesquelles des malformations. Sa vessie, entre autres, ne se développe pas et il n'a qu'un rein. Tout cela a des conséquences, comme le fait que le collégien doit en permanence se battre contre plusieurs infections. Il a d'ailleurs récemment subi une lourde intervention chirurgicale pour l'élargissement de sa vessie et se porte actuellement «pas trop mal» mais ne peut pas rester dans une même posture pendant plusieurs heures. «Le plus gros problème avec ma maladie est que je ne peux pas m'asseoir pendant longtemps. Mo gagn boukou douler.» Il ne peut donc pas suivre les classes cinq jours par semaine.

%

De ce fait, pour ne rien rater à l'école, il s'est fait aider par ses camarades de classes, qui lui ont envoyé toutes les notes et à la maison, il a appris à son propre rythme avec bien sûr le soutien de ses parents - son père est marchand de fruits et sa maman femme au foyer - et ses enseignants. «Cela n'a pas toujours été facile mais je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais pensé à abandonner.» D'ailleurs, au collège, pour qu'il puisse se sentir à l'aise et se reposer lorsque les douleurs se manifestent, un lit médicalisé a été installé. Et comme il ne peut pas effectuer le trajet de Lallmatie à Curepipe par bus, des arrangements ont aussi été faits pour qu'un taxi payé par le ministère de la Sécurité Sociale assure son aller-retour de chez lui à l'école...

Avant cela, de Grade 7 au Grade 9 (NdlR, National Certificate of Education -NCE), il fréquentait le Quartier-Militaire SSS. Mais encore une fois, après avoir réussi ses examens du NCE avec brio, il a pu intégrer le RCC. Le jeune homme explique que les sciences l'ont toujours passionné. Il a étudié la biologie, la chimie, la physique ainsi que l'hindi et l'hindouisme. Lacky Ramdyah compte désormais poursuivre sur la même lancée au niveau des Grades 12 et 13. Et embrasse le rêve de devenir un jour médecin. «Je compte me battre encore et toujours pour briller et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin», dit-il avec détermination. Hormis ses parents qu'il rend fiers, il veut être un exemple pour sa soeur qui est actuellement en Grade 4.