Maroc: Football féminin - Qualification historique de l'équipe nationale U20 à la Coupe du monde

Rabat — Après leurs aînées de l'équipe "A", les joueuses de la sélection nationale féminine de football U20, ont signé, à leur tour, une qualification historique à la Coupe du monde, dimanche à Addis-Abeba, aux dépens de l'Ethiopie.

Malgré sa défaite au match retour du quatrième et dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial Colombie-2024 face à son homologue éthiopienne, l'équipe du Maroc a arraché la qualification grâce à sa précieuse victoire (2-0) en aller, au stade El Abdi à El Jadida.

Suivant les traces des Lionnes de l'Atlas, qui se sont qualifiées pour la première fois de leur histoire au Mondial (Australie et Nouvelle-Zélande/2023), après avoir été vice-championnes d'Afrique (CAN-2022), où elles ont signé un parcours brillant avec à la clé une qualification en huitièmes de finale, les joueuses de l'équipe nationale U20 comptent également s'illustrer lors de la Coupe du monde de la catégorie, prévue du 31 août au 22 septembre prochains en Colombie.

Cet exploit historique de l'équipe nationale féminine U20, vient confirmer encore une fois que le football féminin au Maroc connaît un essor remarquable, avec de brillantes performances sur les scènes continentale et internationale, à l'instar de la participation des Lionnes de l'Atlas à la Coupe du monde 2023 et leur finale à la CAN-2022, la victoire de l'AS FAR féminine à la Ligue des Champions d'Afrique, ou encore la participation de l'équipe féminine U17 à la Coupe du Monde en Inde.

%

La belle dynamique que connait actuellement le football féminin marocain n'est nullement le fruit du hasard mais d'un travail de longue haleine et d'actions concrètes mises en place par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), conformément à la Vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

Mis en oeuvre en 2020 suite à la signature du Plan de développement du football féminin au Maroc 2020-2024, le chantier visant la promotion de cette discipline a rapidement donné des résultats. La professionnalisation du championnat national, sous la houlette de la FRMF, qui aspire à atteindre 90.000 licenciées d'ici 2024, a permis d'ailleurs au football féminin national, de franchir un palier important et de s'imposer comme un modèle à l'échelle africaine.

En plus du soutien financier conséquent aux clubs et aux ligues régionales, un intérêt particulier a été accordé à la mise en place d'installations et d'infrastructures de qualité. La FRMF a également veillé à mener des projets de détection des talents dans les différentes régions du Royaume, tout en s'attelant au renforcement des compétences des cadres techniques nationaux.

Après les récents exploits du football national féminin, le Maroc, qui s'apprête à accueillir, cette année, la CAN féminine pour la 2ème fois consécutive, nourrit de grandes ambitions pour cette discipline en continuant à s'illustrer dans les différentes compétitions continentales et internationales.